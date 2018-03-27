«Пророссийскому» Роландасу Паксасу не дадут вновь стать президентом Литвы

27 марта в сейме Литвы в первом чтении одобрен законопроект, позволяющий экс-президенту Роландасу Паксасу , отстранённому от поста главы государства путём импичмента в 2004 году, вновь баллотироваться на высший пост.

Как сообщала «Парламентская газета», в 2004 году президента Роландаса Паксаса обвинили в ряде нарушений, большинство которых потом не подтвердились и были опровергнуто в судах. В списке обвинений осталось нарушение конституции: якобы вопреки закону он предоставил литовское гражданство спонсору своей избирательной кампании, российскому гражданину, жителю Литвы.

На самом деле президент имел такое право, а нарушение произошло из-за ошибки в дате публикации документа, за что отвечала канцелярия, а не глава государства. Тем не менее, Паксаса отстранили от поста президента, а решением конституционного суда Литвы он был лишён права принять участие в выборах президента и депутатов сейма.

Европейский суд по правам человека назвал такое решение непропорциональным и обязал сейм Литвы вернуть экс-президенту право участвовать в выборах. Недавно сейм одобрил законопроект, позволяющий избираться в сейм, но всё же не президентом. Тогда правящий Союз крестьян и «зелёных», представители фракции Социал-демократической трудовой партии, партии «Порядок и справедливость» и несколько членов «Союза Избирательной акции поляков Литвы — христианских семей» предложили свой документ, позволяющий Паксасу баллотироваться и в президенты. За него сегодня и проголосовали.

«Я считаю это предложение правящих пиар-акцией, так как у Паксаса серьёзная поддержка в народе. Формально предложение правильное, но у него нет шансов на прохождение в сейме Литвы, — высказывает мнение « Парламентской газете » политолог Юрий Долинский. — Сегодня за законопроект проголосовали 79 депутатов из 141. Для первого чтения достаточно. Но для принятия закона, являющегося конституционной поправкой, необходимы 94 голоса, причём голосовать за конституционную поправку надо дважды с перерывом в три месяца».

Как отметил политолог, совершенно невозможно представить, чтобы такой документ пропустила литовская элита, «ненавидящая Паксаса за его попытку в бытность президентом разобраться с крупнейшими экономическими сделками с явной коррупционной составляющей, к которым она причастна».