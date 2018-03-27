Европейский русский альянс выступил против роста русофобии

С призывом к руководству западных стран «отказаться от конфронтации и политики русофобии, найти путь к установлению стабильных отношений с Россией , основанных на взаимном уважении» обратились делегаты Европейского русского альянса (ЕРА) на своем съезде в кипрском Лимасоле.

В заявлении ЕРА, которое цитирует Baltnews.lv, участники форума, состоявшегося накануне, напоминают европейскому истеблишменту, «разделяющему ценности открытого общества и демократии», что русскоязычную диаспору в странах ЕС и ЕЭС, которая насчитывает не менее семи миллионов человек, и в ряде стран является традиционным меньшинством, проживающим на этой территории в течение столетий, глубоко волнует нынешнее состояние отношений между ЕС и Россией. Они хотят «видеть Европу мирной и единой, простирающейся от Атлантики до Урала, … чтобы страны Восточного партнерства ЕС были не пропастью, а связующим мостом между ЕЭС и Россией».

Участники кипрского форума с тревогой наблюдают за нарастающей волной русофобии в подавляющем большинстве стран континента, говорится в заявлении. В качестве вопиющего примера подобной политики они называют принятые парламентом Латвии поправки к законам об образовании, «призванные разрушить работающие в этой стране уже более двухсот лет русские школы».

Продолжительное молчание со стороны Запада в отношении факта дискриминации и произвола в отношении русскоязычных жителей Латвии, по их мнению, «в данном случае означает не только применение двойных стандартов. Оно означает демонстративное презрение вообще к каким-либо стандартам в случае, когда речь идет о русских людях».

Представители EPA убеждены также в том, что «принятые решения о высылке российских дипломатов из большинства стран Евросоюза являются не просто очередной ступенью в ухудшении отношений между Западом и Россией, но и шагом по направлению к военному конфликту, в котором не будет победителей».

Они предостерегают политическую элиту ЕС от опрометчивых шагов. Единственный путь разрешения конфликтов, говорится в заявлении, — это диалог. И если кто-то надеется, что «попустительство по отношению к русофобии, как и осознанное ухудшение отношений между Евросоюзом и Россией, принесет безопасность его народу, то он не выучил уроков истории».

Европейский русский альянс (ЕРА) — ассоциация общественных деятелей русскоязычных общин Евросоюза и Европейского экономического сообщества, объединяющая представителей из 27 стран.