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Эксперт оценил ситуацию с российскими дипломатами в Прибалтике
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Эксперт оценил ситуацию с российскими дипломатами в Прибалтике 

RT на русском 44 минуты назад
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с Пятым каналом оценил ситуацию с российскими дипломатами в Эстонии, Латвии и Литве. «Это попытка быть максимально лояльными нынешней Британии, нынешнему курсу на дискредитацию России Британией и США. Так что в этом прибалтийские государства впереди Европы всей», — заявил эксперт.
По его словам, в такой ситуации важен не столько сам дипломатический скандал, сколько то, что за ним стоит и ради чего это было затеяно Западом.
Ранее руководитель информационного проекта Baltnews.lt Анатолий Иванов в беседе с НСН оценил доклад Литвы об угрозах национальной безопасности, среди которых оказалась Россия.
RT на русском: последние новости
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