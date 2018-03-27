Эксперт оценил ситуацию с российскими дипломатами в Прибалтике

Латвии и Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с Пятым каналом оценил ситуацию с российскими дипломатами в Эстонии Литве . «Это попытка быть максимально лояльными нынешней Британии, нынешнему курсу на дискредитацию России Британией и США . Так что в этом прибалтийские государства впереди Европы всей», — заявил эксперт.

По его словам, в такой ситуации важен не столько сам дипломатический скандал, сколько то, что за ним стоит и ради чего это было затеяно Западом.