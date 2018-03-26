Глава Эстонии выразила соболезнования в связи с трагедией в Кемерово 

ТАЛЛИН, 26 мар — РИА Новости. Глава Эстонии Керсти Кальюлайд в понедельник выразила президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.
Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.
"Я выражаю глубокие соболезнования семьям и близким жертв несчастного случая. В этот глубоко печальный момент все наши мысли с жителями России", — говорится в послании президента Эстонии.
Соболезнования также выразили премьер-министр Юри Ратас и министр иностранных дел Свен Миксер.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>