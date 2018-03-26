Глава Эстонии выразила соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.

"Я выражаю глубокие соболезнования семьям и близким жертв несчастного случая. В этот глубоко печальный момент все наши мысли с жителями России ", — говорится в послании президента Эстонии.

Соболезнования также выразили премьер-министр Юри Ратас и министр иностранных дел Свен Миксер

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