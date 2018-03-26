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МИД Латвии соболезнует родным и близким погибших при пожаре в Кемерово
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МИД Латвии соболезнует родным и близким погибших при пожаре в Кемерово 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 26 мар — РИА Новости. МИД Латвии выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщает в понедельник пресс-служба министерства.
Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.
"МИД Латвии соболезнует родственникам и близким погибших в результате трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в российском городе Кемерово", — говорится в сообщении МИД.
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