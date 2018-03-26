МИД Латвии соболезнует родным и близким погибших при пожаре в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей.

"МИД Латвии соболезнует родственникам и близким погибших в результате трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в российском городе Кемерово", — говорится в сообщении МИД.