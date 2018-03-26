Литовская госбезопасность связала риски электронного голосования на выборах с РФ

Генеральный директор Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис выступил против внедрения электронного голосования.

Генерал заявил, что его служба оценивает электронное голосование «достаточно скептично». «Нам следует очень серьёзно инвестировать в свои информационные технологии и средства защиты. Тогда, когда мы убедимся в том, что совершенно защищены от уязвимости, можно будет говорить об электронном голосовании», — сказал на пресс-конференции Дарюс Яунишкис.

В свою очередь глава литовской разведки, директор Второго департамента оперативных служб при Министерстве обороны Ремигиюс Балтренас подчеркнул, что «российские кибернетические мощности достаточно велики, чтобы оказывать влияние в киберпространстве».

В обнародованном 26 марта отчёте Департамента госбезопасности Литвы и военной разведки об угрозах стране говорится о гипотетическом влиянии России на предстоящие в 2019 году выборы президента Литвы.

«Вполне вероятно, что российские хакеры постараются повлиять на выборы, которые будут проходить в Литве», — пишут авторы документа. Они утверждают, будто в последнее время «российские разведывательные службы особенно интересовались выборами президента Литвы, намеченными на 2019 год».