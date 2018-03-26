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Литва расширила списки россиян, которым запрещен въезд в страну
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Литва расширила списки россиян, которым запрещен въезд в страну 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас дополнил литовский «список Магнитского» 21 фамилией, таким образом в нем оказались 70 человек.
Литва закрыла въезд для 44 граждан России. В понедельник главы министерства внутренних дел и департамента миграции Литвы подписали соответствующие указы.
Глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас дополнил литовский «список Магнитского» 21 фамилией, таким образом в нем оказались 70 человек.
Еще 23 человека с понедельника не смогут въезжать в Литву, так как они представляют угрозу нацбезопасности, заявила в понедельник агентству BNS глава департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
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