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Латвийская спецслужба испугалась иностранцев, получающих вид на жительство
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Латвийская спецслужба испугалась иностранцев, получающих вид на жительство 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 26 мар — РИА Новости. Полиция безопасности (ПБ) Латвии в ежегодном докладе объяснила, чего опасалась, предлагая аннулировать или не выдавать виды на жительство (ВНЖ) в республике, сообщает Sputnik Латвия.
В отчете сказано, что в 2017 году ПБ проверяла иностранцев, которые хотели получить вид на жительство на основании инвестиций в Латвии, и давало заключения Управлению по делам гражданства и миграции (УДГМ), которое в свою очередь принимает решения о выдаче, отказе или аннулировании ВНЖ.
В частности, в прошлом году спецслужба рекомендовала не предоставлять ВНЖ 26 иностранцам, а 21 вид на жительство предложила аннулировать. Такие рекомендации ПБ дала, руководствуясь имеющейся в ее распоряжении негативной информацией об иностранце, и на основании оценки рисков для безопасности Латвии.
В 72% случаев ПБ увидела возможность влияния иностранных спецслужб на претендентов на ВНЖ, которые могли совершить действия, направленные против интересов Латвии.
В 19% случаев рекомендации по отказу в ВНЖ были связаны с экономическими рисками, связанными с легализацией незаконно нажитых средств. Также были случаи, когда против претендентов на ВНЖ в странах их проживания велись уголовные процессы, говорится в отчете.
В 9% случаев ВНЖ в Латвии не хотели выдавать в связи с другими рисками.
В отчете также указано, что в 2017 году 73% получателей ВНЖ составили россияне, затем следовали граждане Украины, Китая, Узбекистана, Казахстана и других стран.
Ранее сообщалось, что примерно половина отчета ПБ, общим объемом 48 страниц, оказалась посвящена российской угрозе и опасности, которую несут различные латвийские русскоязычные политики и общественные деятели.
Нелояльными Латвии были названы все русскоязычные активисты, точка зрения которых является противоположной взглядам правящего истеблишмента республики, а действия таких людей характеризовались как направленные на раскол общества.
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