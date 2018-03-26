Российский военный атташе должен покинуть Эстонию в течение недели

"Военный атташе РФ должен покинуть Эстонию в течение недели", — заявил Миксер.

По словам министра, высылаемый из Эстонии военный атташе является дипломатом, поведение которого якобы не соответствовало Венской конвенции.