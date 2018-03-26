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Российский военный атташе должен покинуть Эстонию в течение недели
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Российский военный атташе должен покинуть Эстонию в течение недели 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 26 мар — РИА Новости. Российский военный атташе, объявленный в Эстонии персона нон грата, должен покинуть страну в течение семи дней, заявил на брифинге в понедельник министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.
"Военный атташе РФ должен покинуть Эстонию в течение недели", — заявил Миксер.
По словам министра, высылаемый из Эстонии военный атташе является дипломатом, поведение которого якобы не соответствовало Венской конвенции.
"Этот шаг сделан в интересах безопасности Эстонии, он согласован с партнерами ЕС. Это придает решению более сильный политический сигнал", — добавил Миксер.
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