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Литовских политиков призвали отказаться от бизнеса в России
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Литовских политиков призвали отказаться от бизнеса в России 

РИА Новости 2 часа назад
ВИЛЬНЮС, 27 мар — РИА Новости. Литовским политикам следует отказаться от бизнеса в России, заявила член парламентской фракции «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы», бывший министр обороны республики Раса Юкнявичене, сообщил Sputnik Литвы.
Так она отреагировала на опубликованный в понедельник доклад Департамента госбезопасности (ДГБ) и Второго департамента оперативных служб при Минобороны Литвы.
"У меня есть предложение. (Глава правящей партии «Союз крестьян и зеленых Литвы» — Sputnik) Рамунас Карбаускис и (мэр Каунаса — Sputnik) Висвалдас Матийошайтис должны немедленно совершенно отказаться от своего бизнеса в России. Это несовместимо со статусом государственных политиков и тем анализом, который публично и непублично предоставляется литовской разведкой", — приводит слова Юкнявичене Sputnik Литва.
Накануне спецслужбы Литвы обнародовали документ, оценивающий угрозы национальной безопасности за прошлый год. По мнению авторов доклада, Россия является «основной угрозой для национальной безопасности».
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
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