Эстония поминала жертв депортации

Тарту, В центре Таллинна на площади Вабадузе зажгли тысячи свечей, которые были расставлены по географическому контуру Эстонии . Свечи зажгли также в Нарве Пярну и многих других местах по всей стране.

25-27 марта 1949 года тысячи человек из Эстонии были депортированы в российскую Сибирь. Многие из них погибли еще в пути, другие не смогли адаптироваться в непривычно суровых холодах. Те, кто пережил трагедию, вернулись домой после смерти главы СССР Иосифа Сталина в 1953 году и проведенной массовой реабилитации.