Эстония поминала жертв депортации 

В центре Таллинна на площади Вабадузе зажгли тысячи свечей, которые были расставлены по географическому контуру Эстонии. Свечи зажгли также в Нарве, Тарту, Пярну и многих других местах по всей стране.
25-27 марта 1949 года тысячи человек из Эстонии были депортированы в российскую Сибирь. Многие из них погибли еще в пути, другие не смогли адаптироваться в непривычно суровых холодах. Те, кто пережил трагедию, вернулись домой после смерти главы СССР Иосифа Сталина в 1953 году и проведенной массовой реабилитации.
"Все депортации и другие репрессии, которые произошли в сталинские времена, случились не только с эстонцами, но и с русскими. В Нарве было две очень хорошие русские школы, в которых преподавали профессора из Петербурга. В течение двух недель все эти люди исчезли. Так что первыми, кого советская система репрессировала, были эстонские русские. И эта история ещё не рассказана", — сказала историк Имби Паю.