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В Рижской думе почтили минутой молчания память погибших в ТЦ в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Рижской думе почтили минутой молчания память погибших в ТЦ в Кемерово 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 27 мар — РИА Новости. Депутаты Рижской думы во вторник минутой молчания почтили память погибших во время пожара в Кемерово, написал на своей странице в Facebook мэр Риги Нил Ушаков.
Жители Латвии несут к стенам посольства России цветы и детские игрушки в память о погибших в торговом центре.
"Депутаты Рижской думы сегодня минутой молчания почтили память жертв страшной трагедии в Кемерово. С предложением о минуте молчания выступил депутат Юргис Клотиньш от «Национального объединения». В Риге сегодня скорбят все рижане", — говорится в сообщении Ушакова.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем траура по погибшим в результате пожара в торговом центре в Кемерово.
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