Глава МИД Литвы выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерове

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на русском языке выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове

«Потрясен ужасным пожаром в Кемерово, особенно больно за утративших жизнь детей. Выражаю глубокое соболезнование семьям погибших и всем, кого затронула эта страшная трагедия», — написал он в Twitter.

Президент республики Даля Грибаускайте также выразила соболезнования. Текст обращения опубликован на сайте президентского дворца.

Пожар торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. Жертвами инцидента стали по меньшей мере 53 человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, задержаны четыре человека.