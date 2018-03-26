Ещё
Глава МИД Литвы выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МИД Литвы выразил соболезнования в связи с пожаром в Кемерове 

Аргументы и Факты 47 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на русском языке выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.
«Потрясен ужасным пожаром в Кемерово, особенно больно за утративших жизнь детей. Выражаю глубокое соболезнование семьям погибших и всем, кого затронула эта страшная трагедия», — написал он в Twitter.
Президент республики Даля Грибаускайте также выразила соболезнования. Текст обращения опубликован на сайте президентского дворца.
Пожар торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. Жертвами инцидента стали по меньшей мере 53 человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, задержаны четыре человека.
Аргументы и Факты: последние новости
СМИ: до 20 стран Европы могут выслать российских дипломатов В Риге пройдет родительское собрание против реформы в русских школах В Литве демонтирован памятник советским активистам
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку139
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово117
«Это просто ужас…»228
Божена Рынска назвала виновника трагедии в Кемерово109
Захарова пообещала Лондону сюрприз636
Видео
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
00:42
Переброска новейших танков Т-80БВМ попала на видео
Армия Войска
05:44
Молодой партнер ушел от Пугачевой
Шоу-бизнес
02:20
Умерла первая победительница «Евровидения»
Шоу-бизнес Происшествия
01:35
«Миротворец» нашел доказательства против Райкина
В мире Политика
02:05
Экс-супруг Александровой собрался жениться
Шоу-бизнес
00:28
Тутта Ларсен рассказала о псевдониме
Шоу-бизнес
00:27
«Володя, помоги»: как Табаков выбирал преемника
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение