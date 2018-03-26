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Спецслужбы Литвы назвали Россию главной угрозой национальной безопасности
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Спецслужбы Литвы назвали Россию главной угрозой национальной безопасности 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 26 мар — РИА Новости. Россия в 2017 году стремилась придать позитивную динамику отношениям с западными государствами, однако по-прежнему хочет «доминировать в области собственных интересов» в балтийском регионе и является основной угрозой для национальной безопасности Литвы, говорится в отчете спецслужб республики.
Ранее власти балтийской страны высказывали опасения в связи с проведением в Белоруссии белорусско-российских учений «Запад 2017». Тогда посол Евросоюза в РФ Вигаудас Ушацкас заявил, что Россия не хочет нападать на страны НАТО, «Литве следует быть бдительной, но не трусливой».
"Основная угроза национальной безопасности Литвы возникает в связи с агрессивными намерениями и действиями России", — говорится в первых строчках отчета об угрозах для нацбезопасности Литвы, подготовленного департаментом по национальной безопасности и второго департамента оперативных служб при Минобороны республики.
Авторы признают, что в 2017 году РФ пыталась придать позитивную динамику отношениям с западными государствами, однако ее стратегические цели, якобы, остались прежними — «изменить глобальный баланс сил и доминировать в области собственных интересов, включая балтийский регион». Вместе с тем добавляется, что дислоцированные в Литве ВС НАТО уменьшают возможность использования военной силы России против балтийских государств.
В отчете отмечается также, что самой большой угрозой Литва считает российские разведывательные службы, которые собирают информацию о внутренней, внешней, экономической, оборонной политике республики. «Российские разведывательные службы особенно интересуют президентские выборы (выборы главы Литвы — ред.) 2019 года», — подчеркивают авторы доклада.
По их словам, большая часть зафиксированных враждебных действий в кибернетической сфере в прошлом году была связана с РФ. Также в документе затронут вопрос строительства Белорусской АЭС.
"Белоруссия с российской корпорацией «Росатом» ускоряют процесс строительства БелАЭС, не придерживаясь международных стандартов ядерной безопасности", — говорится в отчете. Основными угрозами информационной политики в Литве спецслужбы считают интернет-порталы sputniknews.lt и baltnews.lt.
Отчет об угрозах национальной безопасности публикуется в Литве с 2015 года.
Ранее в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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