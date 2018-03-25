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Президент Латвии призвал не забывать жертв сталинских репрессий
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Президент Латвии призвал не забывать жертв сталинских репрессий 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 25 мар — РИА Новости. Президент Латвии Раймонд Вейонис в воскресенье в годовщину сталинских депортаций латвийского народа 1949 года в своей речи призвал не забывать жертв политических репрессий, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие в память о пострадавших в результате сталинских репрессий прошло в воскресенье в Риге. В нем участвовали несколько сотен человек, среди которых были министры, депутаты сейма, а также пострадавшие от сталинских репрессий и их родственники.
У памятника Свободы участников шествия встретили президент Вейонис, премьер-министр Марис Кучинскис, члены кабинета министров, а также иностранные дипломаты.
"Сегодня мы пришли ради 42 322 человек. Ради своих близких, детей, родителей, бабушек и дедушек, соседей, судьбы которых перемолола депортация со своей родины 25 марта 1949 года. Это — наша история, не забудем ее! Мы склоняем голову перед теми, кто выдержал и выжил. Минутой молчания поминаем тех, кого больше нет среди нас. Многих из нас с высланными связывают разорванные семейные узы. Каждый из нас потерял от этого удара, который советская власть смогла нанести за одну ночь. Помнить эту дату не является ни личным, ни официальным долгом. Это — возможность вспоминать ее тут, у памятника Свободы. Это — возможность жить в своей стране и не страдать от репрессий. Это — возможность выбрать свою судьбу и судьбу своих детей. Это — возможность быть вместе со своим народом у себя дома", — заявил Вейонис.
В период с 25 по 28 марта 1949 года из Латвии в Томскую, Амурскую и Омскую области России были вывезены более 40 тысяч человек, среди которых были как латыши, так и лица других национальностей. Многие из них погибли. После смерти Иосифа Сталина большинство жителей Латвии, подвергшихся депортации, были реабилитированы.
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