«Зеленые человечки» все же прорвались в Латвию

Как ни боялись латвийские политики вторжения «зеленых человечков», а оно-таки состоялось, и что самое ужасное — не из России , что можно было бы попытаться остановить 5-й статьей договора НАТО и батальоном альянса, а прямо изнутри.

Полиция безопасности Латвии сообщила о своей охоте на участников военно-симуляционных игр Airsoft, он же страйкбол, одетых в камуфляж, напоминающий форму российской армии.

Вообще-то любой камуфляж напоминает форму любой нормальной армии. Но вот Полиции безопасности местные страйкболисты показались опасными по причине формы и связей с такими же увлеченными мужчинами из России — проводятся и международные соревнования Airsof. И в нынешнем отчете Полиции безопасности Латвии, занимающейся контрразведкой в основном среди русскоязычного населения страны, констатирована опасность страйкболистов и говорится о контроле за процессами в этом движении во избежание идеологической мотивации.

Тут следует уточнить. На самом деле Полиция безопасности Латвии вовсе не против идеологической мотивации страйкболистов, но только «правильной». И даже движение Аirsoft в целом спецслужба оценивают позитивно, так как, говорится в отчете, среди тех, кто занимается страйкболом, есть понимание необходимости этой игры, нацеленной на снижение потенциальных рисков для национальной безопасности. В этой заковыристой фразе-оценке очевидно стремление военизировать латышских мужчин, подготовить их к борьбе с «зелеными человечками» из России.

Правда, в Латвии и так есть добровольное ополчение Zemessardze («Стража Земли»), в нем порядка 10 тысяч мужчин, но где же остальные защитники отечества? Вот страйкбол и позволит развить какие-никакие военные навыки. Но только если им занимаются «правильные» мужчины в «правильном» камуфляже.

Зато когда Полиция безопасности заводит речь о страйкболистах, связанных в ее мрачных фантазиях с Россией, то получаются почти «зеленые человечки». Эта спецслужба утверждает, что «неправильные» группы лиц под прикрытием игры проводят регулярные учения, развивая военные тактические навыки.

В 2017-м Полиция безопасности выявила попытки некоторых энтузиастов Аirsoft наладить сотрудничество с такими же российскими клубами для проведения совместных игр. Контрразведка выяснила имена российских граждан, желавших поиграть в Латвии в страйкбол, и рекомендовала МВД , в чью структуру входит, включить их в список лиц, которым запрещен въезд на территорию республики.

В конце 2017 года трех таких «опасных» страйкболистов и задержали на границе. Вообще-то, их визит был логичен — они работают на заводе, производящем экипировки для Аirsoft, ехали, чтобы помочь организатором прибалтийского турнира. Но эту группу восприняли как мини-отряд «зеленых человечков» и не пустили.

Полиция безопасности напомнила и об «опасном» инциденте 2016 года. Тогда она получила жалобу от бдительных граждан о том, что в Ценской волости Озолниекского края собрались подозрительные вооруженные мужчины в форме, похожей на российскую. Примчался спецназ. Оказалось, мужчины играют в страйкбол. Но их все равно разогнали. Правда, Полиция безопасности сообщила о демократической проверке документов у 26 участников и о том, что никого не задержали — не за что.

На самом деле все происходило не так просто. Судя по сообщениям участников игры, с ними вели себя почти так, как если бы они были «зелеными человечками». СМИ опубликовали жалобу энтузиаста Аirsoft, рассказавшего о том, что на место игры прибыли два микроавтобуса со спецназом, который «без разбору стал бить всех»; в итоге во время проверки он и другие партнеры страйкболу были избиты.

Полиция безопасности объяснила такую строгость: «ПБ считает, что данный случай вновь делает актуальным необходимость совершенствования правового регулирования организации игр Airsoft. В Латвии в настоящее время не существует эффективной нормативной базы, регламентирующей военные имитационные игры и оборот используемого в них электропневматического оружия. ПБ констатировала, что военные имитационные игры с оружием Airsoft фактически используются для организации военно-тактических учений, например, захвата зданий и разведки объекта. Без эффективного механизма контроля увеличивается риск того, что военно-тактические учения в Латвии пройдут и лица, которые выражают поддержку незаконных вооруженным действиям против других стран».

Впрочем, Латвия не одинока в таких своих страхах относительно страйкбола. В мае прошлого года литовский спецназ разогнал страйкболистов в лесу около города Неменчине под Вильнюсом . Задержали 12 мужчин в камуфляже, как пишут, российского образца. Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сообщил об особом «компромате»: мало того, что на участниках игры были подозрительные камуфляжные комбинезоны, так еще и майки, какие носят российские десантники.

В общем, как и в Латвии, игроков побили. А чтобы неповадно было.

Досье «СП»

Страйкбол (от англ. strike — удар, ball — шар) — военно-спортивная игра, он же Airsoft, с применением «мягкой пневматики», использующей пластиковые шарики калибром 6 мм (а также 8 мм), не содержащих цветных пигментов. С цветными пигментами — пейнтбол, который ограничивает возможности игроков из-за того, что пачкает одежду и может нанести ущерб здоровью, если краска попадет в глаз. Основной тип оружия в страйкболе — электропневматическое, есть и модели на сжатом газе.

Утверждают, что страйкбол изобретен в Японии . После Второй мировой войны на страну были наложены жесткие ограничения, и Силы самообороны Японии отрабатывали боевые задачи, используя пневматическое оружие, стреляющее пластиковыми шариками.

В магазинах Латвии можно купить точные копии настоящего оружия — от пистолета до пулемета и даже гранатомета. По данным портала delfi.lv, в местном магазине цены на пистолеты начинаются с 30 евро, дорогие модели могут стоить свыше 200 евро. Недорогие винтовки и автоматы стоят 40 евро, «тяжелые» можно купить за 500 евро.