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Прибалтийские наблюдатели ждут репрессий после поездки в Крым
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Прибалтийские наблюдатели ждут репрессий после поездки в Крым 

Вести Калининград 17 минут назад
Фото: Вести Калининград
«Наблюдатели на президентских выборах в России из прибалтийских стран ждут репрессий на Родине», — сообщил лидер Русского движения Латвии Руслан Панкратов, возглавляющий группу международных наблюдателей от Латвии.
«Про давление спецслужб пока говорить рано, скорее всего, репрессии будут чуть позже, — сказал Панкратов. — Мы знаем, что на международных наблюдателей ещё дома оказывалось давление. Сначала уговаривали бойкотировать саму поездку, а затем последовали угрозы. К примеру, депутату Европарламента от Франции сразу сказали, что если она поедет в Крым, то будет поставлен вопрос о лишении её мандата. Она вынуждена была отказаться, однако в любом случае евродепутата ждёт комиссия по этике в Брюсселе только за саму поездку в Россию. Вот оно лицо западной демократии», — подчеркнул Панкратов.
Фото: sputniknewslv.com
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