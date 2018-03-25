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Литва нехотя переходит на «летнее» время
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Литва нехотя переходит на «летнее» время 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 25 мар — РИА Новости. Литва в ночь на воскресенье переходит на «летнее» время, в 3 часа ночи стрелки часов переводятся на час вперед — согласно директиве ЕС и вопреки желанию 80% литовских граждан.
"Летнее" время будет действовать в балтийской республике семь месяцев — до конца октября.
В Европейском союзе переход на «летнее» время регламентирует директива 2000/84/EG, которая определяет начало и конец «летнего» времени во всех странах ЕС и устанавливает, что «летнее» время везде вводится с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября. Эта директива пересматривается (продлевается) каждые пять лет. Её также придерживаются многие европейские страны, не входящие в ЕС. Директиву перехода на «летнее» время ЕС пересмотрит в 2021 году.
Дискуссия о целесообразности перевода стрелок часов ведется с момента введения этой практики. К концу XX века выяснилось, что экономический эффект от «летнего» времени незначителен. Большинство стран Азии, Африки, Южной Америки отказались от его использования, но оно сохраняется в Европе и в Северной Америке.
В апреле 2017 года в Литве был проведен опрос общественного мнения, который показал, что 79% жителей республики против перевода часов. Премьер Литвы Саулюс Сквернялис ранее заявил, что «вероятность того, что вскоре не придется переходить на „летнее“ время, очень велика, так как Литва приступила к дискуссиям на тему перевода стрелок часов с другими странами Балтии и с Польшей». В настоящее время парламент и правительство Литвы ведут консультации с Европейской комиссией и странами ЕС по пересмотру установки о переходе на «летнее» и «зимнее» время.
Географически западная часть Литвы попадает в первый часовой пояс, оставшаяся часть — во второй.
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