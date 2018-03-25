Литва нехотя переходит на «летнее» время

ВИЛЬНЮС , 25 мар — РИА Новости Литва в ночь на воскресенье переходит на «летнее» время, в 3 часа ночи стрелки часов переводятся на час вперед — согласно директиве ЕС и вопреки желанию 80% литовских граждан.

"Летнее" время будет действовать в балтийской республике семь месяцев — до конца октября.

В Европейском союзе переход на «летнее» время регламентирует директива 2000/84/EG, которая определяет начало и конец «летнего» времени во всех странах ЕС и устанавливает, что «летнее» время везде вводится с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября. Эта директива пересматривается (продлевается) каждые пять лет. Её также придерживаются многие европейские страны, не входящие в ЕС. Директиву перехода на «летнее» время ЕС пересмотрит в 2021 году.

Дискуссия о целесообразности перевода стрелок часов ведется с момента введения этой практики. К концу XX века выяснилось, что экономический эффект от «летнего» времени незначителен. Большинство стран Азии, Африки, Южной Америки отказались от его использования, но оно сохраняется в Европе и в Северной Америке.

В апреле 2017 года в Литве был проведен опрос общественного мнения, который показал, что 79% жителей республики против перевода часов. Премьер Литвы Саулюс Сквернялис ранее заявил, что «вероятность того, что вскоре не придется переходить на „летнее“ время, очень велика, так как Литва приступила к дискуссиям на тему перевода стрелок часов с другими странами Балтии и с Польшей ». В настоящее время парламент и правительство Литвы ведут консультации с Европейской комиссией и странами ЕС по пересмотру установки о переходе на «летнее» и «зимнее» время.

Географически западная часть Литвы попадает в первый часовой пояс, оставшаяся часть — во второй.