В парламенте ФРГ поставили вопрос о статусе неграждан в Прибалтике

Судьба жителей Латвии Эстонии , не имеющих в этих странах более четверти века статуса гражданина, стала мотивом для запроса депутатов бундестага от фракции «Левые» правительству ФРГ , сообщает Baltnews.ee со ссылкой на телеканал RT . «Большинство этих людей не имеют гражданства и, как следствие, серьёзно ограничены в основных гражданских правах», говорится в подготовленном парламентариями обращении.

Судя по документу, у немецких политиков накопился солидный перечень вопросов, на которые общественность страны пока так и не знает ответов. Прежде всего, их интересует, какова была реакция официального Берлина на отказ прибалтийских властей признать право на гражданство для группы населения, проживающей на их территории в 1990 году. Депутаты ждут пояснений: каким образом статус так называемых неграждан, а это более 220 тысяч в Латвии и около 80 тысяч в Эстонии, обсуждается на двусторонних встречах немецких официальных лиц и их прибалтийских коллег. Им непонятно, почему в странах ЕС до сих пор существует политический анахронизм, лишающий часть их жителей гражданских прав и свобод, включая участие в выборах. Более того, негражданам стран Балтии закрыт допуск ко многим профессиям, в том числе, связанным с государственной службой.

Таким образом, правительству ФРГ предстоит ответить на вопросы, как оно оценивает защиту прав языковых и этнических меньшинств в этих странах. «Левые» напоминают, что ЛР и ЭР — члены ряда международных организаций. Их подписи стоят и под конвенциями о соблюдении прав человека. Депутатов интересует позиция правительства: насколько отказ в выдаче автоматического гражданства соответствует принципам ЕС. Ведь согласно Договору о Европейском союзе, количество депутатских мандатов Эстонии и Латвии в ЕП зависит от общей численности населения.

На самом деле европарламентарии обеих стран, по существу, не представляют лиц без гражданства, поскольку те не могут принимать участие в выборах. В результате неграждане не представлены в ЕП, а выделенное для этих стран число депутатских кресел непропорционально завышено за счет лиц, которые не имеют права голоса. Мирослав Митрофанов приветствовал эту инициативу немецких парламентариев, на которую кабинет канцлера по регламенту должен дать официальный ответ. По мнению политика, немецкие партнеры «протягивают руку помощи, и мы за это им очень благодарны. Они идут на конфликт с собственной элитой и с правительствами других европейских стран ЕС», — констатирует он. Оптимист по характеру и убеждениям, Митрофанов сообщил о предстоящих слушаниях о статусе неграждан в Брюсселе

"Мы больших изменений не ожидаем, но вода камень точит, и каждое упоминание о проблеме приближает её решение", — заявил он.

Внутри страны, по его словам, проблему сдвинуть с «мертвой точки» пока не удается даже аккуратным политикам. Он напомнил, что год назад президент Вейонис предпринял попытку обозначить проблему и начать диалог внутри страны.

"Все дети, которые рождаются в Латвии, — это наши дети, и родившиеся, и те, кто только родится. Пришло время поставить точку в предоставлении статуса негражданина, так как мы современное европейское государство, готовое к таким вызовам", заявил тогда латвийский президент.

"Но правящая коалиция в очень грубой форме указала ему на его место (в парламентской стране) и фактически отказалась идти даже на минимальные уступки", — резюмировал Митрофанов.

Он дал понять, что в настоящее время проблема неграждан приобрела социально-психологический подтекст.

"Люди видят, что государство их никак не приветствует… делается всё для того, чтобы процедура натурализации всё более и более была неприятна психологически и организационно". Стоит напомнить, что вопрос о нарушениях прав неграждан в Эстонии и Латвии регулярно звучит и в Брюсселе. Еще в 2015 году в ЕП, проживающие в ЕС лица без гражданства, были признаны жертвами дискриминации. На следующий год в Брюссель была направлена петиция от прибалтийских евродепутатов с просьбой предоставить эстонским и латвийским негражданам право голоса на выборах в ЕП. А в июне 2017 года в Европарламенте прошли слушания, в ходе которых председатель комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам Клод Мораес заявил, что «вопросы гражданства и негражданства в основном находятся в компетенции государств. Но если дело касается фундаментальных прав, тогда это компетенция и Европейского союза».

В феврале 2018 года Европарламент принял резолюцию о недискриминации и защите прав меньшинств в странах Европейского союза.