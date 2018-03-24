Ещё
Праздник в Молдавском обществе подарил много тепла и радостных эмоций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Праздник в Молдавском обществе подарил много тепла и радостных эмоций 

Sputnik Эстония 1 час назад
Фото: Sputnik Эстония
Поздравить Молдавское общество пришли представители разных национальных диаспор Эстонии, а также посол Республики Молдова Инга Ионесий. На празднике выступили ансамбли «Bucuria», «Noroc» и «Strugurel», известная оперная певица Вероника Кнауб, которая исполнила песню на румынском языке, и певица Ангелина Коржан, специально приехавшая из Молдовы.
Молдавское общество в Эстонии отметило юбилей >>
Председатель Молдавского общества и организатор юбилейного мероприятия Александру Иким с радостью отметил, что мероприятие прошло ровно так, как было задумано.
Sputnik Эстония: последние новости
Выбор путешественников: 10 лучших туристических направлений России Сторонники Путина отпраздновали предварительные итоги выборов Подземный штабной бункер Балтфлота советских времен нашли в Латвии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Деньги бегут из России295
Умерла первая победительница «Евровидения»11
Схватка собак и гиен попала на видео20
Премьер Болгарии с теплом вспомнил о холодной войне162
В Крыму ответили на угрозы украинских радикалов160
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение