Праздник в Молдавском обществе подарил много тепла и радостных эмоций

Поздравить Молдавское общество пришли представители разных национальных диаспор Эстонии , а также посол Республики Молдова Инга Ионесий. На празднике выступили ансамбли «Bucuria», «Noroc» и «Strugurel», известная оперная певица Вероника Кнауб, которая исполнила песню на румынском языке, и певица Ангелина Коржан, специально приехавшая из Молдовы. Молдавское общество в Эстонии отметило юбилей >> Председатель Молдавского общества и организатор юбилейного мероприятия Александру Иким с радостью отметил, что мероприятие прошло ровно так, как было задумано.