МИД России обвинил Латвию в нарушении международных норм

Как подчеркивается в комментарии российского внешнеполитического ведомства, опубликованном в субботу, это решение является «продолжением проводимой в течение последних 25 лет в Латвии дискриминационной политики, направленной на принудительную ассимиляцию русскоязычного населения».

Накануне латвийский парламент утвердил поправки к закону «Об образовании». Уже в следующем году начнется процесс перевода обучения во всех школах на латышский язык, а завершится этот процесс к 2021/2022 учебному году. Эти поправки, как указывают в МИД РФ , «противоречат декларациям руководства Латвии о приверженности высоким демократическим стандартам и ценностям, а также целому ряду международно-правовых актов».

Власти страны «проигнорировали массовые протесты, обращения русскоязычной общественности, предложения Латвийской Ассоциации русских школ». На Смоленской площади считают, что «такие одиозные шаги, совершаемые под лицемерными лозунгами, на деле не имеют ничего общего с учетом интересов проживающих в стране нацменьшинств», составляющих более трети населения прибалтийской республики.