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МИД РФ: Рига принятием поправок к закону «Об образовании» осложняет отношения с Москвой
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МИД РФ: Рига принятием поправок к закону «Об образовании» осложняет отношения с Москвой 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Латвия продолжает осложнять отношения с Россией после принятия поправок к закону «Об образованию», заявили в субботу в пресс-службе МИД России.
"Принятые националистическим большинством латвийского Сейма поправки противоречат декларациям руководства этой страны о приверженности высоким демократическим стандартам и ценностям, а также целому ряду международно-правовых актов. Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает осложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону", — говорится в сообщении, опубликовавнном на сайте министерства.
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