Россия рассчитывает на реакцию к латвийскому закону «Об образовании»

Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону «Об образовании», предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения (латышский) к 2021/22 учебному году.

"Примечательно, что эта так называемая «реформа» начнет проводиться уже в следующем году. При этом массовые протесты, обращения русскоязычной общественности к президенту страны и в ведущие мировые правозащитные институты, предложения Латвийской ассоциации русских школ с русским языком обучения по внесению изменений в поправки к упомянутому закону не находят поддержки у действующих властей, а просто-напросто игнорируются", — говорится в комментарии МИД РФ.

По оценке ведомства, «в очередной раз под предлогом „интеграции“ и „укрепления позиции государственного языка“ попраны законные интересы и международно признанные права более чем трети населения этой прибалтийской республики».