Россия рассчитывает на реакцию к латвийскому закону «Об образовании» 

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Россия рассчитывает на реакцию международных организаций к поправкам латвийского закона «Об образовании» и предупреждает Ригу, что она продолжает осложнять двусторонние отношения, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону «Об образовании», предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения (латышский) к 2021/22 учебному году.
"Примечательно, что эта так называемая «реформа» начнет проводиться уже в следующем году. При этом массовые протесты, обращения русскоязычной общественности к президенту страны и в ведущие мировые правозащитные институты, предложения Латвийской ассоциации русских школ с русским языком обучения по внесению изменений в поправки к упомянутому закону не находят поддержки у действующих властей, а просто-напросто игнорируются", — говорится в комментарии МИД РФ.
По оценке ведомства, «в очередной раз под предлогом „интеграции“ и „укрепления позиции государственного языка“ попраны законные интересы и международно признанные права более чем трети населения этой прибалтийской республики».
"Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает осложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону. Рассчитываем также, что подобные действия получат объективную оценку со стороны международных профильных структур", — заявили в МИД РФ.