Президенту Литвы прочат высокий пост в структурах Евросоюза

Литовские политики прочат президенту Литвы Дале Грибаускайте, чьи полномочия заканчиваются в 2019 году, высокий пост в структурах Евросоюза

Сама Даля Грибаускайте пока не говорит о своих планах, но среди политологов есть мнение, что после президентских выборов в мае следующего года, в которых она уже не может участвовать из-за того, что занимала этот пост два срока подряд, Грибаускайте попытается стать премьер-министром.

По литовской конституции этот пост более влиятельный, чем президентский. Сейчас глава Литвы фактически взяла больше власти, чем положено по Основному закону, предусматривающему ответственность президента лишь за внешнюю политику, благодаря своему напористому характеру и контролю за силовыми структурами.

В прошлом Даля Грибаускайте была министром финансов Литвы, еврокомиссаром по бюджету и финансам. Но для получения поста премьера необходимо заручиться поддержкой большинства сейма, которое делегирует политика на этот пост, и поставить на должность президента «своего человека», который по Конституции утверждает кандидатуру главы правительства. Это может не получиться, так как президента в Литве, пусть и с применением политтехнологий, выбирает народ.

Бывший премьер-министр Литвы, экс-лидер консерваторов Андрюс Кубилюс считает, что Даля Грибаускайте займёт высокий пост в структурах Евросоюза.

«Она может претендовать на многие посты. И на пост президента ЕС, и на пост главы ЕК, поскольку на эти посты часто выбирают глав небольших стран. А по всем данным, их могут предлагать и членам новых стран ЕС. Кроме того, было ли такое в истории ЕС, чтобы высокий пост достался женщине», — цитирует политика портал lrt.lt.

Дональд Туск. Такое же мнение у другого экс-премьера, вице-спикера сейма Гедиминаса Киркиласа . По его словам, реальная должность для Дали Грибаускайте — пост президента ЕС, который с 2014 года занимает экс-премьер Польши

«Думаю, с учётом опыта Грибаускайте она могла бы стать серьёзным кандидатом на этот пост», — сказал Ушацкас, предложив заняться лоббизмом в этой сфере.

Правда, аналогичные прогнозы звучали в 2013 году перед вильнюсским саммитом «Восточного партнёрства», на котором Виктор Янукович должен был подписать ассоциативный договор с Евросоюзом.