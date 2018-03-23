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В Совфеде возмутились решением Латвии выдворить российских дипломатов
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В Совфеде возмутились решением Латвии выдворить российских дипломатов 

РИА Новости 3 часа назад
РФ ВОЗМУЩЕНА РЕШЕНИЕМ ЛАТВИИ ВЫДВОРИТЬ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ, ЭТА МЕРА «АБСОЛЮТНО НЕСПРАВЕДЛИВАЯ» — ДЖАБАРОВ
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