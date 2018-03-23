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Железные дороги стран Балтии запустят контейнерный поезд по маршруту Шештокай-Рига-Таллин
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Железные дороги стран Балтии запустят контейнерный поезд по маршруту Шештокай-Рига-Таллин 

ТАСС 1 час назад
РИГА, 23 марта. /ТАСС/. Железные дороги стран Балтии договорились о создании первого совместного интермодального контейнерного поезда «Amber Train» по маршруту Шештокай — Рига — Таллин в рамках рабочей встречи руководителей Латвийской, Литовских и Эстонской железных дорог, следует из сообщения, опубликованного на сайте ГАО «Latvijas dzelzcels».
Для подготовки конкретного предложения и создания маршрута контейнерного поезда будет создана рабочая группа, в которую войдут представители всех трех сторон. Первое заседание рабочей группы запланировано уже на конец марта.
ГАО «Latvijas dzelzcels» управляет железнодорожной инфраструктурой публичного пользования и предприятием концерна «Latvijas dzelzceļs». В концерн входят шесть дочерних обществ: АО «LatRailNet» — предприятие, устанавливающие инфраструктурные тарифы и распределяющие мощности сети; оператор грузовых и международных пассажирских перевозок ООО «LDZ CARGO»; предприятие по строительству и содержанию инфраструктуры ООО «LDZ infrastruktura»; предприятие по ремонту и содержанию подвижного состава ООО «LDZ ritosa sastava serviss»; охранное предприятие ООО «LDZ apsardze», а также логистическое предприятие ООО «LDZ Logistika».
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