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Латвия решила показать Москве «красную тряпку»
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Латвия решила показать Москве «красную тряпку» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Русский Союз Латвии/Виталий Дробота
Латвийский сейм принял закон о переводе обучения во всех школах на латышский язык. Руководитель проекта Baltnews Анатолий Иванов в эфире радио Sputnik назвал этот шаг болезненным ударом по русскоязычному меньшинству Латвии.
Сейм Латвии принял в окончательном чтении закон о переводе обучения во всех школах страны на латышский язык, передал корреспондент РИА Новости из Риги.
За это решение проголосовало большинство депутатов сейма. Теперь его предстоит одобрить президенту.
Премьер-министр Марис Кучинскис заверил, что переход всех школ на государственный язык обучения не говорит о дискриминации нацменьшинств.
Предполагается, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Дошкольное обучение будет двуязычным, а в начальной школе с первого по шестой классы будет доступно три модели двуязычного обучения. С седьмого по девятый классы 80% предметов будут преподавать на латышском языке, с 10 по 12 классы обучение будет идти только на латышском.
В Латвии абсолютное большинство школ нацменьшинств — с русским языком обучения.
В партии Русский союз Латвии отметили, что сейм фактически проголосовал за уничтожение русских школ и призвали русскую общину к "чрезвычайным усилиям". Политическое объединение планирует провести вселатвийское родительское собрание, где заявит о несогласии с действиями властей.
Руководитель проекта Baltnews Анатолий Иванов в эфире радио Sputnik отметил, что давление на русскоязычных жителей прибалтийских стран в последнее время усилилось.
"Нет ничего удивительного в том, что сейм Латвии принял этот закон именно сейчас. Давление на русскоязычных жителей прибалтийских республик в последнее время заметно усилилось. И это явно происходит не потому, что людям, занимающим парламентские кресла, вдруг пришла в голову такая идея. Это часть общего курса западных стран, в том числе Соединенных Штатов, которые, как известно, испытывают особый интерес к странам Прибалтики", — полагает Анатолий Иванов.
Он предположил, какими могут быть цели усиления давления на русскоязычных жителей Прибалтики.
"Первое — максимальное унижение русских жителей этих стран. С Латвии начали явно не случайно, потому что там больше всего доля русскоязычного населения. В Риге, например, больше половины жителей в ежедневном бытовом общении предпочитает русский язык. И лишение их детей права обучения на родном языке — это для них очень болезненный удар. И второе — это желание в очередной раз показать Москве "красную тряпку". Какого результата ждут от этой провокации, можно только гадать. Но то, что об интересах жителей Латвии при этом заботятся меньше всего — совершенно понятно", — считает Анатолий Иванов.
В Латвии живут чуть менее двух миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.
В российском МИД отношение в Латвии к русскому языку назвали "языковой инквизицией". В Госдуме заявили, что ликвидация школьного образования на языках национальных меньшинств недопустима.
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