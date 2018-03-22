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Волонтеры со всей Европы возложили венки к могилам советских солдат в Белграде
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Волонтеры со всей Европы возложили венки к могилам советских солдат в Белграде 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
БЕЛГРАД, 22 марта. /ТАСС/. Участники первой международной конференции представителей европейских волонтерских организаций, занимающихся уходом за памятниками советским воинам, погибшим при освобождении Европы во время Второй мировой войны, возложили в четверг венки к могилам советских солдат в Белграде. Об этом сообщил в четверг корреспондент ТАСС с мероприятия.
Участники конференции возложили венки и цветы к могилам советских солдат и партизан в Парке освободителей, а также к могиле советских генералов и офицеров на горе Авала, погибших в 1964 году, когда они летели в Белград праздновать годовщину освобождения сербской столицы от захватчиков. После этого участники конференции возложили цветы к монументу в память о начале бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 году.
Как сообщили корреспонденту ТАСС организаторы, «целью мероприятия является не только обмен опытом сохранения исторической памяти, взаимодействия с соответствующими госучреждениями, но и создание международной Ассоциации, которая смогла бы обеспечить постоянный мониторинг состояния памятников и мемориальных захоронений в странах Восточной Европы, выявление и пресечение фактов вандализма, ведение общественного дискурса по данной проблематике».
В конференции принимают участие представители Латвии, Литвы, Эстонии, Молдовы, Украины, Польши, Румынии, Белоруссии, Болгарии, Австрии, Франции и России. Организатором мероприятия выступил Международный центр по защите и сохранению истории воинов освободителей «Memorial» (Сербия).
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