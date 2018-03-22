Мнение: Берлин считает русофобию в Прибалтике полезной

Депутаты бундестага от партии «Левые» обратились к правительству ФРГ с просьбой отчитаться перед парламентом о политике государства по отношению к Риге Таллину , передает RT. По оценке авторов инициативы, в прибалтийских странах ущемляются права так называемых неграждан.

Как отмечают активисты, добивающиеся урегулирования статуса лиц без гражданства в Прибалтике, любая попытка обратить внимание на притеснение меньшинств помогает приблизиться к решению давней проблемы.

"Почти 30 лет продолжается история, связанная с тем, что те жители Латвии и Эстонии, которые приехали туда между 1945 и 1990 годом, лишены гражданства, поскольку были объявлены «оккупантами». Они могли получить гражданство только через искусственно затрудненный процесс сдачи экзаменов и натурализации — и в итоге многие до сих пор гражданства не получили. Когда эта ситуация только возникла, нам говорили, что это всего на несколько лет — а потом все получат гражданство. Но тот факт, что ситуация сохраняется уже 30 лет, говорит о том, что объединенная Европа и Запад в целом не хотят ее решать. Если бы хотели — давно бы уже решили. Хотя сам факт «негражданства» является позорным для Евросоюза: люди, которые были гражданами Эстонской и Латвийской советских социалистических республик, никуда не переезжая, были лишены какого-либо гражданства и в Европе прекрасно об этом знают", — сказал Владимир Брутер.

По его мнению, то, что Берлин так и не сформулировал свою позицию по этому вопросу, можно объяснить только скрытой русофобией германских политических элит.

"Левые всегда поднимали этот вопрос и им всегда давали разъясненный на 156 страницах ответ, что права неграждан якобы полностью соблюдаются. На самом деле здесь вопиющим является сам тот факт, что люди в Европе были лишены вообще какого бы то ни было гражданства. И об этом прекрасно знает германское руководство и всегда знало. А то, что оно не хочет реагировать — так оно всегда считало, что русофобия в этих странах Германии только на пользу", — полагает Владимир Брутер.

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