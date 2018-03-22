У посольства США в Латвии прошел пикет против перевода русских школ на латышский язык

РИГА , 22 марта. /Корр. ТАСС Мария Иванова /. Несколько десятков человек собрались в четверг около здания посольства США в Риге на пикет против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Митинг приурочен к рассмотрению реформы образования в третьем, окончательном, чтении в Сейме (парламенте) республики.

Как передает с места событий корреспондент ТАСС, в руках у участников протестной акции были плакаты с надписями: «Сохраните школы крупнейшего меньшинства», «Обратите внимание на права наших детей», «Мы считаем, что демократия — это выбор», «Помогите защитить права меньшинств», «Последние школьные реформы снизили уровень образования».

"На территории Латвии всегда были русские школы — им уже более 200 лет. В 2004 году уже была реализована школьная реформа и введена билингвальная модель обучения — 60% предметов на латышском языке и 40% на русском. Эти 14 лет показали, что образование наших детей упало, с каждой новой реформой оно только ухудшается", — сказала корреспонденту ТАСС организатор пикета Ирина Смориго.

По ее словам, реализацией новой реформы власти Латвии нарушают права детей. «В ЕС и США очень внимательно следят за тем, чтобы дети не подвергались эмоциональному и физическому насилию, чтобы им не наносился эмоциональный вред. Мы считаем, что нашим детям наносится эмоциональный вред, а семьям — экономический, поскольку по сравнению с латышской частью населения русские родители вынуждены нанимать репетиторов, так как они сами не могут компетентно по каждому предмету помочь своим детям в языковом плане. В результате наши дети остаются без качественного образования», — отметила она.

Смориго также напомнила, что Латвия никогда не была мононациональной страной. «Здесь всегда жили немцы, русские, латыши, евреи, литовцы, поляки. И когда Латвия обрела свою первую независимость, в законе было сказано, что все проживающие в стране нацменьшинства имеют право учиться на родных языках и здесь существовало шесть школ, где предметы преподавались на шести различных языках нацменьшинств», — указала она.

Участники пикета также передали представителям посольства США в Латвии послание в защиту школ нацменьшинств. «В этом обращении мы информируем посла США в Латвии о том, что Сейм принимает закон об образовании без консультаций с родителями детей, а все проведенные консультации были фейковыми», — отметила она.

"Нам больше уже некуда обращаться, поэтому мы обращаемся к мировому сообществу. Посольство США стало первым, куда мы обратились. Мы подождем реакции посла, после чего мы пойдем ко всем посольствам стран ЕС в Латвии с теми же плакатами и теми же призывами, чтобы обратить их внимание на то, что происходит в самом центре Евросоюза. Мы — родители детей, которых касается эта реформа, и мы не будем молчать", — сказала она.

Попытки ликвидации русских школ

Сейм Латвии в четверг на заседании в третьем окончательном чтении рассмотрит разработанную Минобрнауки и утвержденную правительством реформу, согласно которой школы нацменьшинств с 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском предполагается оставить для таких предметов, как «русский язык», «русская литература», а также для «предметов, связанных с культурой и историей». Ожидается, что постепенная реализация этой реформы начнется уже с 1 сентября будущего года.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее уже провели несколько массовых митингов и шествий против этой реформы. На разных сайтах общественных инициатив проводятся сборы подписей против этих планов.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский, а русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения, при которой в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов.