Прибалтика подключит свои электросети к Европе

Грибаускайте назвала договоренность политическим завоеванием Литвы и всех стран региона, которое окончательно обеспечит энергетическую независимость, более низкие цены и повысит национальную безопасность.

Благодаря соглашению, балтийские страны смогут получить необходимое финансирование еще из нынешнего многолетнего бюджета Евросоюза . В 2018 году страны должны завершить политическую и техническую работу, связанную с подготовкой к отключению от электрического кольца БРЭЛЛ, которое связывает Белоруссию Россию , Эстонию, Латвию и Литву.

Синхронизацию электросетей стран Балтии Европейская комиссия обозначила как абсолютный приоритет в перечне инфраструктурных проектов в рамках инструмента «Соединение Европы» (Connecting Europe Facility). Перелом в решении этого вопроса был достигнут во время встречи президента с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером прошлой осенью в Таллинне.

О намерении отключиться от БРЭЛЛ к 2025 году страны Балтии официально заявили в октябре 2017 года. Несмотря на декларативное желание поскорее отключиться от России, Эстония, Латвия, Литва и Польша пока не смогли договориться о том, как лучше провести десинхронизацию, то есть отмежевание энергосети Балтии от энергосетей России и Белоруссии, и как именно синхронизировать свои сети с Евросоюзом.

Сейчас Еврокомиссия занимается версткой бюджета, поэтому балтийские премьеры хотят успеть внести все расходы по отключению от БРЭЛЛ и подключению к европейским электросетям, чтобы не оплачивать все полностью самим.

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