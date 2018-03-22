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Прибалтика подключит свои электросети к Европе
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Прибалтика подключит свои электросети к Европе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 22 мар — РИА Новости. Эстония, Латвия и Литва договорились в Брюсселе о синхронизации своих электросетей с сетями Западной Европы через Польшу к 2025 году, сообщает Sputnik Эстония.
В четверг, 22 марта, перед заседанием Европейского совета президент Литвы Даля Грибаускайте, премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий встретились с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и обсудили вопрос энергетической безопасности балтийских стран. Результатом встречи стало совместное заявление, которое утвердило синхронизацию электросетей стран Балтии через Польшу к 2025 году.
Грибаускайте назвала договоренность политическим завоеванием Литвы и всех стран региона, которое окончательно обеспечит энергетическую независимость, более низкие цены и повысит национальную безопасность.
Благодаря соглашению, балтийские страны смогут получить необходимое финансирование еще из нынешнего многолетнего бюджета Евросоюза. В 2018 году страны должны завершить политическую и техническую работу, связанную с подготовкой к отключению от электрического кольца БРЭЛЛ, которое связывает Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву.
Синхронизацию электросетей стран Балтии Европейская комиссия обозначила как абсолютный приоритет в перечне инфраструктурных проектов в рамках инструмента «Соединение Европы» (Connecting Europe Facility). Перелом в решении этого вопроса был достигнут во время встречи президента с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером прошлой осенью в Таллинне.
О намерении отключиться от БРЭЛЛ к 2025 году страны Балтии официально заявили в октябре 2017 года. Несмотря на декларативное желание поскорее отключиться от России, Эстония, Латвия, Литва и Польша пока не смогли договориться о том, как лучше провести десинхронизацию, то есть отмежевание энергосети Балтии от энергосетей России и Белоруссии, и как именно синхронизировать свои сети с Евросоюзом.
Сейчас Еврокомиссия занимается версткой бюджета, поэтому балтийские премьеры хотят успеть внести все расходы по отключению от БРЭЛЛ и подключению к европейским электросетям, чтобы не оплачивать все полностью самим.
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