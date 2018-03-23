Конец электрического кольца. Кто разрывает связи Прибалтики с Россией

Эстония, Латвия и Литва договорились с Брюсселем о том, что их электросети будут синхронизированы с сетями Западной Европы к 2025 году. Это позволит балтийским государствам отключиться от единой с Россией Беларусью энергосистемы БРЭЛЛ. Работы по разрыву энергетического кольца будут обозначены как абсолютный приоритет ЕС , и финансироваться они будут из фондов Европейского союза.

Самую бурную радость по этому поводу, чего, впрочем, и следовало ожидать, выразила президент Литвы Даля Грибаускайте , которая заявила о том, что это деяние обеспечит прибалтийским республикам энергетическую независимость, повысит национальную безопасность, а также обеспечит более низкие цены на электроэнергию.

В отношении всех трех пунктов можно спорить. Особенно сомневаются эксперты в том, что электроэнергия подешевеет. Некоторые из них прямо заявляют, что отключение стран Прибалтики от единой с Россией и Беларусью энергосистемы БРЭЛЛ послужит поводом для существенного роста цен на энергорынке. По предсказаниям специалистов, оптовым тарифам грозит двукратный рост, что может привести экономики Латвии, Литвы и Эстонии к коллапсу. Инвестиционная привлекательность этих стран будет весьма существенно снижена, что приведет к сокращению рабочих мест и всплеску безработицы.

Понятно и то, что подобный шаг не улучшит и без того весьма плохие отношения балтийских стран с Россией, но, кажется, именно этого и добиваются его инициаторы. За всей длинной чередой подобных поступков стоит цель: превращение данного региона в очаг постоянного напряжения и противостояния, причем противостояния не только политического, но и военного. Для этого на территории Прибалтики создаются военные базы, буквально нашпигованные военной техникой США НАТО , проводятся явные и тайные военные учения, которые идут бесконечной чередой. А сами эти страны в прямом смысле слова оккупированы иностранными войсками, которые обосновались тут всерьез и надолго.

Скрупулезно, буквально по ниточке, разрываются любые связи, ранее существовавшие между республиками прежде единого государства. На территории Прибалтики ведется активная пропаганда, нацеленная на создание образа врага из восточного соседа. Надо честно признаться, что эта деятельность дает плоды: во всех трех республиках можно отметить рост националистических настроений с антирусским уклоном. Тщательная селекция политических элит, которая проводится в течении уже нескольких десятилетий, также привела к тому, что находящиеся у власти политики заботятся не об интересах своих народов, а о том, чтобы воплощать в жизнь задумки своих заокеанских патронов. И хотя нам постоянно твердят о том, что никто не хочет новой «холодной» войны, похоже в Прибалтике она уже наступила и наступила надолго.

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