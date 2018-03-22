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Lux Express и Ecolines проводят распродажу билетов из Петербурга в Таллин, Хельсинки и Ригу
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Lux Express и Ecolines проводят распродажу билетов из Петербурга в Таллин, Хельсинки и Ригу 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Так, добраться на автобусах Lux Express из Петербурга в Хельсинки, Таллин и Йыхви можно всего за 600 рублей, в Ригу -за 800. Купить билеты можно по промокоду march, до 23:59 22 марта на поездки с 26 марта по 8 апреля.
Так, Ecolines продает билеты из Петербурга в Таллин за 550 рублей, в Ригу за 1020, а также между Вильнюсом, Ригой и Таллином от 350 рублей. Акция продлится до 9 апреля, но билеты могут закончиться. Акционные билеты есть на рейсы с 16 по 28 апреля.
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