Lux Express и Ecolines проводят распродажу билетов из Петербурга в Таллин, Хельсинки и Ригу

Хельсинки, Таллин и Так, добраться на автобусах Lux Express из Петербурга Йыхви можно всего за 600 рублей, в Ригу -за 800. Купить билеты можно по промокоду march, до 23:59 22 марта на поездки с 26 марта по 8 апреля. Так, Ecolines продает билеты из Петербурга в Таллин за 550 рублей, в Ригу за 1020, а также между Вильнюсом , Ригой и Таллином от 350 рублей. Акция продлится до 9 апреля, но билеты могут закончиться. Акционные билеты есть на рейсы с 16 по 28 апреля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.