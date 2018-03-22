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Латвийское консульство приглашает псковичей на музыкально-познавательный вечер
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Латвийское консульство приглашает псковичей на музыкально-познавательный вечер 

Псковская губерния 2 часа назад
26 марта в 17:00 в Псковском областном колледже искусств имени Н. И. Римского-Корсакова пройдёт музыкально-познавательный вечер «Ян Розентал в России и в музыке». В программе примут участие Йева Парша (меццо-сопрано) и Герта Хансен (фортепиано) из Латвии, рассказывают Эдуард Дорофеев Орестс Силабриедис. В программе прозвучит музыка Эмилиса Мелнгайлиса, Раймонда Паулса, Яна Сибелиуса, Петра Чайковского, Роберта Шумана. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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