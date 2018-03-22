Депутаты обеспокоились проблемой российских жителей Прибалтики без гражданства

Члены немецкой фракции «Левые» обратились к правительству Германии с просьбой оценить проблему жителей Латвии Эстонии , которые проживают там постоянно, но не имеют гражданства. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на « Sputnik Эстония».

В запросе указано, что права данной части населения ограничены. Депутаты попросили немецкое правительство прокомментировать это и рассказать, как эта тема в Прибалтике обсуждается в период двусторонних контактов эстонских и латвийских официальных лиц с немецкой стороной. Также парламентарии обеспокоились реакцией Германии на отказ Прибалтики от автоматической выдачи паспортов жителям в 1990 году.

В свою очередь в Эстонии лидер страны Керсти Кальюлайд пообещала выступить с официальной речью на русском языке. По данным сайта «Утро.ру», это состоится 24 марта в ходе конференции TEDxLasnamäe «Коллективный разум» в Таллине

Выступление президента Эстонии будут транслировать в прямом эфире с субтитрами на эстонском. Кальюлайд расскажет об успехе в современном обществе. По данным издания, таким способом, глава государства пытается войти в доверие к русскоязычной части населения Эстонии.