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Литва хочет отставки главы RB Rail
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Литва хочет отставки главы RB Rail 

РЖД-Партнер 41 минуту назад
Фото: РЖД-Партнер
Однако он подчеркивает, что проект и его успех важнее руководителя, поэтому, невзирая на конфликт, работа должна продолжаться.
"Важно, действительно не тратить ни одного дня на споры, не работая. Работа должна продолжаться. Ну что же поделать, если руководитель вцепилась в кресло", — сказал Р. Масюлис информационному агентству BNS.
Чтобы выразить недоверие председателю правления RB Rail Б. Рубесе, за это должны проголосовать 4 из 6 членов совета наблюдателей, однако хотя бы по одному из них должно быть из Латвии, Литвы и Эстонии. Если оба представителя Латвии будут голосовать против или воздержатся, то решение не будет принято.
"Я не прогнозирую, каким будет решение, я не очень хочу вмешиваться в работу совета наблюдателей, там профессионалы. Дам только общий комментарий: принципы корпоративного управления говорят о том, что руководителю должны доверять. В данном случае из трех акционеров двое выразили недоверие, а руководитель продолжает работать. Для меня это — несоответствие принципам корпоративного управления", — отметил Р. Масюлис.
Акционеры RB Rail от Литвы и Эстонии в начале февраля выразил недоверие Б. Рубесе: они недовольны ее работой и считают, что требуются изменения. Тогда состоялось голосование, на котором представители Латвии воздержались. Сама Б. Рубеса, срок полномочий которой завершается осенью этого года, решила не уходить — она заявила, что сталкивается с сопротивлением некоторых членов совета наблюдателей, а акционерам могли не понравиться ее принципы руководства.
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