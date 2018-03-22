В Германии депутаты направили в правительство запрос о статусе неграждан в Прибалтике

Германии депутаты бундестага от фракции «Левые» направили правительству запрос, в котором говорится о судьбе жителей Латвии Эстонии , не имеющих в этих странах статуса гражданства. В частности, в запросе (есть в распоряжении RT) указано, что так называемых неграждан власти прибалтийских государств ограничивают в правах и отказывают им в паспорте гражданина.

Парламентариев интересует, как федеральное правительство Германии оценивает существующую процедуру получения гражданства в Латвии и Эстонии. Кроме того, депутаты от фракции «Левые» ждут разъяснений, каким образом статус неграждан обсуждается на двусторонних встречах немецких официальных лиц и их прибалтийских коллег.

Как отмечается, их также интересует, как федеральное правительство отреагировало на отказ автоматически выдавать гражданство в 1990 году определённым группам населения, проживающим на территории этих двух прибалтийских государств.

Подробнее — в материале RT.