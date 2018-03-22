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В Германии депутаты направили в правительство запрос о статусе неграждан в Прибалтике
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В Германии депутаты направили в правительство запрос о статусе неграждан в Прибалтике 

RT на русском 1 час назад
В Германии депутаты бундестага от фракции «Левые» направили правительству запрос, в котором говорится о судьбе жителей Латвии и Эстонии, не имеющих в этих странах статуса гражданства. В частности, в запросе (есть в распоряжении RT) указано, что так называемых неграждан власти прибалтийских государств ограничивают в правах и отказывают им в паспорте гражданина.
Парламентариев интересует, как федеральное правительство Германии оценивает существующую процедуру получения гражданства в Латвии и Эстонии. Кроме того, депутаты от фракции «Левые» ждут разъяснений, каким образом статус неграждан обсуждается на двусторонних встречах немецких официальных лиц и их прибалтийских коллег.
Как отмечается, их также интересует, как федеральное правительство отреагировало на отказ автоматически выдавать гражданство в 1990 году определённым группам населения, проживающим на территории этих двух прибалтийских государств.
Подробнее — в материале RT.
RT на русском: последние новости
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