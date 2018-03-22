В бундестаге задумались о негражданах в Прибалтике

В бундестаге подняли вопрос о статусе неграждан в Прибалтике

Депутаты бундестага от партии «Левые» обратились к правительству ФРГ с просьбой отчитаться перед парламентом о политике государства по отношению к Риге Таллину . По оценке авторов инициативы, в прибалтийских странах ущемляются права так называемых неграждан.

Как отмечают активисты, добивающиеся урегулирования статуса лиц без гражданства в Прибалтике, любая попытка обратить внимание на притеснение меньшинств помогает приблизиться к решению давней проблемы. Почему в Латвии Эстонии спустя более чем 25 лет после провозглашения независимости не могут урегулировать эту внутреннюю проблему, в материале RT. Депутаты бундестага от фракции «Левые» направили федеральному правительству Германии запрос, в котором речь идёт о судьбе жителей Латвии и Эстонии, не имеющих в этих странах статуса гражданства. По оценке авторов документа, этих людей власти прибалтийских государств ограничивают в правах и отказывают им в паспорте гражданина.

Парламентариев интересует, как официальный Берлин оценивает существующую процедуру получения гражданства в этих прибалтийских государствах. Они также ставят вопрос, как федеральное правительство Германии отреагировало на отказ властей Латвии и Эстонии предоставлять гражданство некоторым группам населения, проживающим на их территории, в 1990 году.

Парламентарии ждут от властей разъяснений, каким образом статус так называемых неграждан в Латвии и Эстонии обсуждается на двусторонних встречах немецких официальных лиц и их прибалтийских коллег.

«Большинство этих людей не имеют гражданства и, как следствие, серьёзно ограничены в основных гражданских правах», — говорится в документе, подготовленном фракцией бундестага. Авторы документа напоминают, что неграждане не могут в полной мере реализовать право голоса в Латвии и Эстонии, исключены из определённых профессий, например связанных с государственной службой, и так далее.

Таким образом, правительству Германии предстоит ответить на вопросы, с какими трудностями сталкиваются более 220 тыс. лиц без гражданства в Латвии и около 80 тыс. в Эстонии и как федеральное правительство оценивает защиту прав языковых и этнических меньшинств со стороны властей прибалтийских государств.

Также «Левых» интересует, как федеральное правительство отреагировало на отказ автоматически выдавать гражданство в 1990 году определённым группам населения, проживающим на территории Латвии и Эстонии.

Депутаты напоминают, что Латвия и Эстония — члены ряда международных организаций, а также о том, что они подписали ряд конвенций о соблюдении прав человека. Они ожидают оценку правительства Германии, насколько отказ в выдаче автоматического гражданства соответствует принципам Европейского союза

Внимание Брюсселя Отметим, что федеральное правительство должно подготовить на запрос «Левых» официальный ответ.

Вопрос нарушения прав неграждан в Эстонии и Латвии регулярно звучит и в Брюсселе.

В 2015 году в ходе слушаний в Европарламенте проживающие в ЕС лица без гражданства были признаны жертвами дискриминации.

В 2016 году в Брюссель была направлена петиция от прибалтийских евродепутатов Андрея Мамыкина (Латвия) и Татьяны Жданок (Эстония) с просьбой предоставить эстонским и латвийским негражданам право голоса на выборах в ЕП.

В июне 2017 года в Европарламенте прошли слушания, в ходе которых председатель комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам Клод Мораес заявил, что «вопросы гражданства и безгражданства в основном находятся в компетенции государств. Но если дело касается фундаментальных прав, тогда это компетенция и Европейского союза».

В феврале 2018 года Европарламент принял резолюцию о недискриминации и защите прав меньшинств в странах Европейского союза.

«Они нам протягивают руку помощи, и мы за это очень благодарны, потому что они могут пойти и идут на конфликт с собственной элитой и с правительствами других европейских стран ЕС», — считает он. Сопредседатель Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов приветствовал инициативу фракции «Левые» в бундестаге. По его мнению, эта оппозиционная партия «очень боевая и честная».

Митрофанов отмечает, что в ближайшие несколько месяцев в Европарламенте пройдут слушания о статусе неграждан.

«Мы больших изменений не ожидаем, но вода камень точит, и каждое упоминание о проблеме приближает её решение», — считает активист.

«Президент Раймондс Вейонис год назад предпринял попытку хотя бы обозначить решение этой проблемы, то есть начать диалог внутри страны, но правящая партия в очень грубой форме показала ему на его место и фактически отказалась идти на минимальные уступки», — рассказал Митрофанов. Внутри страны, по словам эксперта, проблему решить не удаётся.

«Все дети, которые рождаются в Латвии, — это наши дети, и родившиеся, и те, кто только родится. Пришло время поставить точку в предоставлении статуса негражданина, так как мы современное европейское государство, готовое к таким вызовам», — заявил тогда Вейонис. В сентябре 2017 года стало известно о намерении президента Латвии Раймондса Вейониса предложить сейму прекратить предоставлять статус негражданина.

«Люди видят, что с ними абсолютно не считаются, государство их никак не приветствует… делается всё для того, чтобы эта процедура натурализации всё более и более была неприятна психологически и организационно», — отмечает Митрофанов. Митрофанов считает, что в настоящий момент проблема неграждан имеет социально-психологический подтекст.

В январе глава русской общины в Латвии Владимир Соколов обратился к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру с просьбой дать оценку действиям властей Латвии по отношению к русским школам. Беспокойство общины вызвали планы Риги запретить билингвальное образование для национальных меньшинств.

Юнкер передал рассмотрение вопроса еврокомиссару по вопросам юстиции, фундаментальным правам и гражданству Вере Юровой.

8 февраля сейм Латвии одобрил поправки к закону «Об образовании», согласно которым школы будут переведены на обучение только на государственном языке.

В феврале и марте в Риге прошли акции протеста против реформы. На февральский митинг вышли более трёх тысяч человек, в марте количество участников превысило пять тысяч.