Президент Эстонии выступит с речью на русском языке

Как передает РИА Новости, это произойдет на конференции TEDxLasnamäe «Коллективный разум» в Таллине

Кальюлайд откроет мероприятие, которое пройдет полностью на русском языке с эстонскими субтитрами. Глава государства расскажет о том, что определяет жизненный путь и от чего зависит успех человека в современном обществе.