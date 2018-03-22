Ещё
Президент Эстонии выступит с речью на русском языке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Эстонии выступит с речью на русском языке 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Как передает РИА Новости, это произойдет на конференции TEDxLasnamäe «Коллективный разум» в Таллине.
Кальюлайд откроет мероприятие, которое пройдет полностью на русском языке с эстонскими субтитрами. Глава государства расскажет о том, что определяет жизненный путь и от чего зависит успех человека в современном обществе.
По мнению Кальюлайд, русские и эстонцы являются одной общиной. Ранее она призвала сосредотачиваться не на отличиях двух народов, а на том, что их объединяет. Также политик выразила намерение общаться с русскоязычными жителями Эстонии на их родном языке.
Российская Газета: последние новости
Филипп Киркоров проголосовал в Вильнюсе Сейм Литвы проголосовал вразрез с позицией департамента госбезопасности Сервис "Яндекс.Такси" заработал в Латвии
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ могут повысить подоходный налог437
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке130
Панин с огромным долгом сбежал из России94
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД120
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи49
Видео
Опубликовано видео ДТП с беспилотным Uber
ДТП
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение