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В Литве на автомобили будут ставить алкотестеры-блокираторы
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В Литве на автомобили будут ставить алкотестеры-блокираторы 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Правительство Литвы одобрило законопроект, позволяющий устанавливать на автомобили алкотестеры-блокираторы. Это устройство определяет содержание алкоголя в крови водителя (который должен подуть в него перед поездкой) и блокирует зажигание, если количество спиртного превышает допустимую норму.
В республике допустимая норма для опытных водителей — 0,4 промилле, для начинающих — 0. В случае содержания в крови 1,5 промилле алкоголя при проверке возбуждается уголовное дело, можно получить срок до 1 года и лишиться машины.
Министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис, предлагая законопроект, пояснил, что в стране слишком много дорожно-транспортных происшествий из-за пьяных водителей. Однако, по его словам, установка алкотестеров-блокираторов будет осуществляться только на добровольной основе.
«Этот пример придумали не мы, он успешно применяется в странах Западной Европы, Скандинавии», — сказал он.
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