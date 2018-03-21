В Литве на автомобили будут ставить алкотестеры-блокираторы

Правительство Литвы одобрило законопроект, позволяющий устанавливать на автомобили алкотестеры-блокираторы. Это устройство определяет содержание алкоголя в крови водителя (который должен подуть в него перед поездкой) и блокирует зажигание, если количество спиртного превышает допустимую норму.

В республике допустимая норма для опытных водителей — 0,4 промилле, для начинающих — 0. В случае содержания в крови 1,5 промилле алкоголя при проверке возбуждается уголовное дело, можно получить срок до 1 года и лишиться машины.

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис, предлагая законопроект, пояснил, что в стране слишком много дорожно-транспортных происшествий из-за пьяных водителей. Однако, по его словам, установка алкотестеров-блокираторов будет осуществляться только на добровольной основе.

«Этот пример придумали не мы, он успешно применяется в странах Западной Европы, Скандинавии», — сказал он.