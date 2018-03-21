Глава Банка Латвии подал на свою страну в суд ЕС

Суд Европейского союза — это институт судебной власти ЕС, основанный в 1952 году. В нём 11 судей. Они заседают в Люксембурге

Как сообщил агентству LETA адвокат Саулведис Варпиньш, против Латвии там уже возбуждено дело в связи с нарушениями договора ЕС и закона «О Банке Латвии». В соответствии с этими документами правоохранительные органы страны не имеют права ограничивать деятельность главы местного Центробанка , его не может уволить даже сейм — такие решения в компетенции структур ЕС. Единственная возможность отстранения внутренними решениями страны — суд и обвинительный приговор.

Как сообщала «Парламентская газета», Илмар Римшевич был задержан по подозрению в получении взятки в размере 100 тысяч евро и отпущен под залог в том же размере. Идёт расследование.

Наблюдатели связывают нападки на главу Банка Латвии с требованием Министерства финансов США к банкам республики ограничить с 40% до 5% число клиентов-нерезидентов, имея в виду в первую очередь россиян. По этой причине рухнул один из крупнейших банков республики — ABLV, который обслуживал клиентов из СНГ. Однако правоохранительные органы отрицают такую связь.