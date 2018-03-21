Ещё
Глава Банка Латвии подал на свою страну в суд ЕС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Банка Латвии подал на свою страну в суд ЕС 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Президент Банка Латвии Илмар Римшевич при посредничестве адвокатов пожаловался на республику в Суд Европейского союза. Жалоба связана с ограничением его должностных полномочий из-за подозрения в получении взятки.
Суд Европейского союза — это институт судебной власти ЕС, основанный в 1952 году. В нём 11 судей. Они заседают в Люксембурге.
Как сообщил агентству LETA адвокат Саулведис Варпиньш, против Латвии там уже возбуждено дело в связи с нарушениями договора ЕС и закона «О Банке Латвии». В соответствии с этими документами правоохранительные органы страны не имеют права ограничивать деятельность главы местного Центробанка, его не может уволить даже сейм — такие решения в компетенции структур ЕС. Единственная возможность отстранения внутренними решениями страны — суд и обвинительный приговор.
Как сообщала «Парламентская газета», Илмар Римшевич был задержан по подозрению в получении взятки в размере 100 тысяч евро и отпущен под залог в том же размере. Идёт расследование.
Наблюдатели связывают нападки на главу Банка Латвии с требованием Министерства финансов США к банкам республики ограничить с 40% до 5% число клиентов-нерезидентов, имея в виду в первую очередь россиян. По этой причине рухнул один из крупнейших банков республики — ABLV, который обслуживал клиентов из СНГ. Однако правоохранительные органы отрицают такую связь.
Между тем, может лишиться должности еще один крупный руководитель из финансовой сферы Латвии. Премьер-министр республики Марис Кучинскис заявил, что глава Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств Виестур Бурканс плохо справляется со своими обязанностями. Это заявление также связано с требованием американского Минфина избавиться от нерезидентов.
Парламентская газета: последние новости
В Литве на автомобили будут ставить алкотестеры-блокираторы Литовский депутат пожаловался в прокуратуру на женщину, обвиняющую его в домогательствах Спецслужбы Латвии уверяют, что глава Центробанка получил взятку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Москвы обрушилось здание34
«Газпром» испугался за свои активы на Украине155
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы23
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД29
Черноморский флот бессилен против ВМС США599
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение