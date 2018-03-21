Глава Банка Латвии подал на свою страну в суд ЕС 

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич при посредничестве адвокатов пожаловался на республику в Суд Европейского союза. Жалоба связана с ограничением его должностных полномочий из-за подозрения в получении взятки.
Суд Европейского союза — это институт судебной власти ЕС, основанный в 1952 году. В нём 11 судей. Они заседают в Люксембурге.
Как сообщил агентству LETA адвокат Саулведис Варпиньш, против Латвии там уже возбуждено дело в связи с нарушениями договора ЕС и закона «О Банке Латвии». В соответствии с этими документами правоохранительные органы страны не имеют права ограничивать деятельность главы местного Центробанка, его не может уволить даже сейм — такие решения в компетенции структур ЕС. Единственная возможность отстранения внутренними решениями страны — суд и обвинительный приговор.
Как сообщала «Парламентская газета», Илмар Римшевич был задержан по подозрению в получении взятки в размере 100 тысяч евро и отпущен под залог в том же размере. Идёт расследование.
Наблюдатели связывают нападки на главу Банка Латвии с требованием Министерства финансов США к банкам республики ограничить с 40% до 5% число клиентов-нерезидентов, имея в виду в первую очередь россиян. По этой причине рухнул один из крупнейших банков республики — ABLV, который обслуживал клиентов из СНГ. Однако правоохранительные органы отрицают такую связь.
Между тем, может лишиться должности еще один крупный руководитель из финансовой сферы Латвии. Премьер-министр республики Марис Кучинскис заявил, что глава Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств Виестур Бурканс плохо справляется со своими обязанностями. Это заявление также связано с требованием американского Минфина избавиться от нерезидентов.