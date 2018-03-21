Так хорошо Литва не жила несколько сотен лет

Если измерять благосостояние Литвы по ВВП на одного жителя, то жители страны не должны жаловаться. Так утверждают экономисты банка «Люминор» (Luminor), которые 20 марта представили новый обзор литовской экономики. В новом обзоре «Перспективы экономики стран Балтии» прогнозируют, что ВВП Литвы в этом году увеличится на 3,3%, а в Латвии Эстонии — на 4,2% и 3,5%.

Благоприятное окружение для роста в странах Балтии создает быстрый рост еврозоны и показатели экономической оценки и ожиданий потребителей, достигшие исторических высот. По данным аналитиков Luminor, более быстрое развитие экспортных рынков и устоявшие перед инфляцией домашние хозяйства — одни из основополагающих предпосылок, которые позволили увеличить прогноз роста ВВП. «Потребительский аппетит в конце прошлого года был ограничен инфляцией (…), однако новейшие данные показали, что спираль роста цен и зарплат не завертелась», — сказала старший аналитик Luminor Индре Гените-Пикчене.

Инфляция выдыхается и эта тенденция проявляется все более явно. Сдержанный рост «импортируемой» инфляции и скромные перемены в сфере акцизов позволяют прогнозировать, что в этом году средняя инфляция составит 2,5%. «В 2019 году в Литве состоятся муниципальные и президентские выборы, которые поднимут тему зарплат. Будет заманчивым пример повышения минимальных зарплат в Латвии и Эстонии, а политика зарплат в таких важных секторах, как образование и здравоохранение созрела для перемен. С учетом этого мы прогнозируем, что в 2018 году зарплаты увеличатся на 6%, с в 2019 г. — на 8%», — сказала аналитик. По ее словам, прошлый год в Литве был очень успешным, во-первых, из-за роста прямых инвестиций. На этом сказался и «эффект Каунаса ».

Кроме того, в прошлом году литовские компании делали большие вложения в технику и оборудование. Это позволит бизнесу достичь эффективности и легче повышать зарплаты. Гените-Пикчене заметила, что в прошлом году приостановилось и расширение рынка недвижимости. Есть сигналы, что, к примеру, в Вильнюсе цены на жилье достигли докризисного уровня и сам рынок насыщен.

Старший экономист Luminor Жигимантас Маурицас акцентировал, что самый большой вызов для экономики Литвы — незаслуженно пессимистические ожидания в связи с долгосрочной экономической перспективой, подпитываемые несколькими мифами. Первый такой миф — миф о погрязшей в долгах Литве. Но правда такова, что у Литвы самые небольшие долги в частном и государственном секторах, по сравнению с другими странами ЕС , у которых есть долги, а закон фискального контроля не позволяет политикам транжирить деньги даже в условиях экономического процветания. Соответственно баланс госсектора, вероятно, будет профицитным как в 2018, так и в 2019 г.

«Второй миф — это миф, связанный с те, что закончится помощь ЕС, и наступит кризис. Но правда в том, что в зависимости от исхода переговоров, помощь в 2021-2027 гг. снизится всего на 20-30%, а прямые выплаты фермерам могут даже увеличится. Соответственно это коснется лишь треть экономического прироста 2017 года», — сказал экономист.

Третий миф — это миф исчезающей Литвы. Правда в том, что демографические изменения (старение общества и невысокая рождаемость) немногим отличаются от ситуации в других странах (в Японии Китае и Германии дела обстоят еще хуже), а эмиграция из маленьких городов и районов в крупные наблюдается почти во всех странах (даже в Скандинавских). Кроме того, последние 6 лет численность населения в Вильнюсе быстро растет, а Каунас, привлекающий немало инвестиций, может стать центром притяжения.

«Наконец, исторический анализ показывает, что так хорошо, как сейчас, жители не жили 424 года. ВВП Литвы на одного жителя уже составил 72% от среднего в ЕС (в последний раз таким он был в 1594 году)», — сказал Маурицас. Он обратил внимание на то, что в «золотой век» ВВП Литвы на одного жителя составлял всего 86% среднего показателя в Западной Европе.

Интересно, что самый низкий показатель был всего 25 лет назад: в 1993 году ВВП Литвы составлял всего 28% от среднего показателя в Западной Европе. Поэтому за последние 25 лет прогресс Литвы огромный. Что касается будущего, Литве достаточно добиться роста ВВП в 3,5% в год, чтобы в 2030 году страна жила лучше, чем когда-либо до этого (то есть достигла бы 86% среднего показателя по ЕС), и около 5%, чтобы добиться среднего показателя.