Глава ЕК пригласил лидеров Балтийских стран обсудить энергобезопасность

Еврокомиссия и министры энергетики балтийских стран ранее договорились к весне найти решение по интеграции электросети этого региона с остальным ЕС и отсоединения ее от энергосистемы России

"Юнкер пригласил глав государств и правительств стран Балтии и Польши встретиться в четверг, 22 марта 2018 года в Европейской комиссии перед заседанием Европейского совета . Они обсудят интеграцию электрических сетей балтийских государств в европейскую систему", — говорится в сообщении.

ЕК реализует проекты по интеграции Балтийского региона в энергетический рынок Европейского Союза. По замыслу еврочиновников, синхронизация электросетей трех балтийских государств с континентальной европейской сетью должна повысить энергетическую безопасность.