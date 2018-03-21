Владелец «Комсомольской правды» в Северной Европе принял решение о продаже издания 

Издательский дом SKP Media принял решение о продаже своей доли в газете «Комсомольская правда» в Северной Европе, рассказали RNS в издательском доме. Компания рассматривает несколько вариантов сделки: от продажи доли (от 40%) и инвестирования части полученных от продажи средств в дальнейшее развитие издания до продажи всего пакета.
«Комсомольская правда» в Северной Европе» более 11 лет присутствует на рынке СМИ региона и является единственным еженедельным русскоязычным изданием, которое распространяется как в печатной, так и электронной версии в странах Балтии (Эстония, Латвия, Литва) и Скандинавии (Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия). Общая аудитория составляет 100-130 тысяч читателей. Печатная версия выходит тиражом 10 тыс. экземпляров: более тысячи подписчиков, 800 точек розничной реализации тиража. Редакция газеты расположена в Таллине, Эстония. Издание является членом Союза газет Эстонии.
Издательский дом SKP Media cоздан в 2003 году. В его состав входят газета «Комсомольская правда» в Северной Европе» и объединение «Российская книга», которое занимается продвижением русскоязычной литературы на рынки стран Балтии и Евросоюза. В его работе принимают участие ведущие российские издательства и ряд СМИ. Издательский дом SKP Media является членом Торгово-промышленной палаты Эстонии. Штаб-квартира находиться в Таллине.