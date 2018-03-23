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Выбор путешественников: 10 лучших туристических направлений России
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Выбор путешественников: 10 лучших туристических направлений России 

Sputnik Эстония 55 минут назад
Фото: Sputnik Эстония
Города, вошедшие в десятку лучших, по мнению путешественников TripAdvisor, направлений для путешествий по России — в фотоленте Sputnik.
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