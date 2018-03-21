Охота на нерезидентов

Большая чистка в банковской системе Латвии в полном разгаре: правительство страны намерено сократить долю банковских вкладов нерезидентов с нынешних 40% до 5%. Рекомендация пришла из Соединенных Штатов , латвийские власти публично с ней согласились. План превратить Латвию в «финансовый мост» между Востоком и Западом окончательно провалился.

Портал Delfi попробовал разобраться, к каким экономическим последствиям приведет этот шаг и почему Вашингтон выдвигает такое требование.

«Надежда латвийской экономики»

Банковские нерезиденты, которых с подачи Минфина США сегодня принято оценивать исключительно в негативном ключе, еще несколько лет назад рассматривались чуть ли не как основная надежда латвийской экономики. В официальном сообщении Комиссии рынков финансов и капитала (КРФК) от 2012 года указан целый список преимуществ нерезидентов для банковского сектора. Среди них:

Относительная стабильность. После кризиса в 2012 году вклады нерезидентов сократились примерно на столько же, что и вклады местных жителей (на 20%, у резидентов — на 16%).

Географическое разнообразие. Вопреки стереотипам, что под «нерезидентами» скрываются только россияне, половина всех вкладов в 2012 году приходили из других стран СНГ и из ЕС . Так, после усиления экономического кризиса в Южной Европе заметно увеличился приток денег из Кипра

Высокоэффективное размещение активов. Банковские средства, ориентированные на бизнес нерезидентов, используются в так называемых высоколиквидных активах. При этом банки, ориентированные на бизнес нерезидентов, в меньшей степени заняты в кредитовании — кредитный портфель в отношении активов у них примерно в два раза меньше, чем у универсальных кредитных учреждений.

«У экспорта финансовых услуг с высокой добавленной стоимостью имеется очевидный ряд преимуществ, а именно: улучшение платежного баланса, налоговые поступления, обеспечение высококачественных рабочих мест с высокой добавленной стоимостью», — говорится в сообщении КРФК. По данным исследования, проведенного KPMG в 2011 году, финансовый сектор, обслуживающий нерезидентов, приносил стране 1,7% ВВП.

В следующие пять лет под влиянием внутренних и внешних политических факторов и сопутствующего ужесточения банковского регулирования доля участия нерезидентов в банковской структуре Латвии заметно сократилась (см. таблицу). Тем не менее, до сих пор удельный вес вкладов иностранных клиентов в банках страны составляет порядка 40% от общего объема. Минфин США требует сократить эту цифру до 5%, то есть в восемь раз. Примечательно, что Организация экономического развития и сотрудничества в своих рекомендациях указывает норму в 20%. Но правительство Латвии уже публично согласилось с доводами американской стороны. «Пять процентов — это цель, которую мы должны достигнуть», — заявила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

В восемь раз меньше: что это значит для экономики?

«Нужно понимать, что деньги нерезидентов не лежат мертвым грузом на депозитах. Эти средства постоянно находятся в обороте, принося прибыль банковскому сектору, обеспечивая рабочие места. Если мы сократим экспорт финансовых услуг в восемь раз, то потери будут соразмерными», — пояснил в разговоре с Delfi директор исследовательского центра Certus Вячеслав Домбровский. Эксперт скептически оценивает шансы латвийских банков оперативно переориентироваться на какую-то другую экономическую модель. «Это все равно, что надеяться, будто Латвийская железная дорога вдруг начнет выполнять перевозку фруктов из Испании Швецию », — заметил Домбровский.

По данным КРФК, в 2016 году объем вкладов нерезидентов в Латвии составлял 9,2 миллиарда евро, в 2017-м — около 8 миллиардов. Восьмикратное урезание доли иностранных клиентов будет означать потерю примерно 7 миллиардов евро и почти 0,9% ВВП (сейчас вклад финансового экспорта в экономику равен 1,01%). Глава КРФК Петерс Путниньш во вторник привел другие цифры: снижение доли нерезидентов до 5% приведет к тому, что объем их вкладов может уменьшиться на 4 — 5 миллиардов евро. Как бы то ни было, сокращения персонала в банках неизбежны: на нерезидентах сейчас специализируются десять кредитных учреждений. Только при ликвидации ABLV работу потеряет почти тысяча человек.

Оценить косвенные потери от подобных изменений сложнее. Но понятно, что в первую очередь пострадают держатели видов на жительство и те латвийские отрасли, которые их обслуживают (юридические и финансовые консультации, рынок недвижимости, индустрия красоты, учебные учреждения, транспортное сообщение и т.д.). Согласно данным МВД, за первые пять лет действия программы, то есть с 2011-й по 2015 гг., вид на жительство в Латвии через субординированный вклад в банке получили 1 тысяча 158 человек, то есть каждый десятый участник программы.

За пять лет Латвия получила от иностранцев, запросивших ВНЖ, в общей сложности 1 миллиард 312 миллионов евро, из которых 148 миллионов евро обеспечили именно вклады в латвийских банках (остальное — покупка недвижимости, инвестиции в бизнес, покупка гособлигаций). Уже объявлено, что ликвидация ABLV затронет 70 держателей ВНЖ.

От «отмывания» до «белого капитала»: чистка будет тотальной

В качестве официальной причины отказа Латвии от средств нерезидентов называется необходимость бороться с коррупцией и отмыванием нечестно нажитых средств. При этом в дискуссиях на политическом уровне старательно опускается тот момент, что далеко не все иностранные клиенты используют латвийские банки исключительно в незаконных целях.

Нерезидентов, счета которых обслуживают латвийские банки, можно условно разделить на четыре группы:

Белый капитал (ликвидные активы). Это абсолютно легальные финансовые операции, которые производятся в рамках международной торговли (экспорт-импорт) и деятельности международных концернов (оплата счетов, зарплаты сотрудникам).

Налоговая оптимизация. По сути, также легальная деятельность — бизнесмены ищут возможности сократить административные и производственные издержки, выводя средства и регистрируя филиалы в странах с более выгодным налоговым законодательством.

Серый капитал. Классический пример — российский бизнесмен хочет приобрести дом в Лондоне или виллу в Испании, но с учетом негативного отношения на Западе к российскому капиталу оплату производит не напрямую, а через латвийский банк. Операция в принципе отвечает всем критериям свободного передвижения капиталов. И на месте российского бизнесмена, естественно, может быть китайский, казахский или украинский коммерсант.

Вывод нелегально нажитых средств. Операция напоминает вышеописанную, но участвует в ней не владелец завода или адвокатского бюро, а российский чиновник, сделавший состояние на взятках. Только в этом случае речь действительно идет об отмывании нечестно нажитых средств, с которым во всем мире принято бороться.

Стоит отметить, что в других странах Балтии банки менее активно работают с нерезидентами. В Эстонии удельный вес иностранных вкладов составляет 11-12%, в Литве — 2-3%. Однако это не означает, что соседние государства не пытаются привлекать зарубежных бизнесменов другими способами. Например, Эстония предлагает иностранным предпринимателям возможность оформить э-резиденство, который открывает доступ ко всем электронным услугам и возможностям вести предпринимательство в стране (регистрировать компанию, платить налоги, использовать банковские услуги и т.д.).

Что будет дальше?

В латвийской экономико-политической среде сейчас обсуждают три сценария возможного развития событий:

Венгрии, Болгарии, «Чисто латвийская история». Латвия не является конечной точкой, где оседают средства нерезидентов. Местные банки оказывают лишь посреднические услуги. Если Латвия под напором США уходит с рынка экспорта финансовых услуг, то клиентов просто перенимают другие европейские страны. В настоящее время нерезиденты могут открыть счета в банках Кипра, Словакии , Эстонии, Германии Польши и т.д. Обычно для этого требуется выполнить ряд условий, например, иметь разрешение на проживание в стране или доказать легальность происхождения средств, но для большинства иностранцев с учетом их высокого уровня благосостояния эти условия выполнимы.

Люксембург, «Удар по посредникам». Этот сценарий предполагает, что в ближайшее время Вашингтон начнет закручивать гайки в секторе экспорта финансовых услуг по всей Европе. В определенном смысле, этот процесс уже начался. Недавний скандал с публикацией «Панамских архивов» спровоцировал общеевропейскую борьбу с офшорами (на территории Европы есть страны с более лояльным налоговым и банковским законодательством в отношении иностранцев, например, Мальта Лихтенштейн , некоторые острова Великобритании ). Все эти страны и регионы, как и Латвия, оказывают посреднические финансовые услуги, сокращая риски и издержки клиентов. Если по каким-то причинам «перевалочные пункты» будут закрыты, то, возможно, капитал попробуют переводить по прямым маршрутам, скажем, Москва-Лондон. Хотя понятно, что объемы финансовых операций в этом случае сократятся.