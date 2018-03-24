В Латвии окончательно запретили русский язык в школе

Латвийский Сейм окончательно избавился от русского языка в школах. В третьем чтении были окончатнельно утверждены поправки в закон «Об образовании», по которым к 2022 году в стране не останется школ, где будут преподавать на русском.

МИД России отметили, что массовые протесты русскоязычного населения Латвии полностью игнорируются, а предложения Латвийской Ассоциации русских школ с русским языком обучения власти не хотят принимать во внимание.

Стоит понимать, что в Латвии русскоговорящего населения более трети. После развала СССР и обретения независимости в бывшей советской республике по отношению к русским был установлен практически режим апартеида.

“Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает осложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону. ” — резюмировали в МИД РФ. — «Рассчитываем также, что подобные действия получат объективную оценку со стороны международных профильных структур.»

Власти Латвии пытаются переписать историю, называя советских солдат, освободивших Прибалтику от фашистов в Великой Отечественной, оккупантами, снося мемориальные памятники той эпохи или сопровождая их табличками «не соответствует исторической правде»