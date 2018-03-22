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Сейм Латвии отменил обучение на русском языке в школах
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Сейм Латвии отменил обучение на русском языке в школах 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Сейм Латвии принял в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании. Об этом сообщает Delfi.
Принятые поправки предусматривают постепенный переход школ национальных меньшинств на обучение на государственном языке. За поправки проголосовали 58 депутатов, 18 выступили против.
Согласно новым правилам, в начальной школе обучение осуществляется по трем моделям (при этом 50% предметов преподается на латышском языке), в седьмом-девятом классах — 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, а в средней школе (10-12-е классы) — обучение идет только на латышском языке. Исключение — предметы, связанные с родным языком.
Агентство РИА «Новости» указывает, что абсолютное большинство школ нацменьшинств в Латвии — с русским языком обучения.
Ранее мэр Риги Нил Ушаков назвал огромной ошибкой решение правительства Латвии перевести школы на обучение только на латышском языке.
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