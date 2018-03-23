Сейм Латвии одобрил закон о ликвидации русских школ 

Наступление на русские школы в Латвии началось еще в 2014 году: тогда власти ввели регламент, предусматривающий преподавание на русском не более 40 процентов предметов. Окончательный перевод всех школ на госязык должен завершиться к 2021-2022 учебному году. Образовательный процесс на двух языках — латышском и русском — будет предусмотрен только в детских садах, а также в младших классах. Каждая из русских школ будет самостоятельно выбирать один из трех стандартов и долю предметов на русском. С седьмого по девятый класс на латышский переведут 80 процентов предметов. А старшеклассники будут учиться полностью на государственном языке. Исключение сделают для курса русского языка и литературы.
Напомним, что русскоязычная община Латвии, которая остается крупнейшей национальной диаспорой в республике, так и не добилась придания русскому языку статуса второго государственного. Он по-прежнему считается «иностранным», хотя на нем, согласно статистике 2017 года, разговаривают почти 500 тысяч человек. Теперь все зависит от решения президента, который, кстати, в совершенстве владеет русским. Что неудивительно: Раймондс Вейонис, родившийся в Псковской области в смешанной русско-латышской семье, вырос на сказках Пушкина, которые ему в детстве читала мать. Об этом он сам рассказывал в интервью, а при вступлении в должность в 2015 году обещал общаться с русскоязычными СМИ на их родном языке.
Между тем мэр Риги Нил Ушаков, назвавший закон «огромной ошибкой латвийского правительства и политической провокацией», обещал найти в столичном бюджете средства на поддержку билингвального обучения, в том числе на внеклассных занятиях, которые для учащихся станут бесплатными. Парламентская фракция социал-демократической партии «Согласие», возглавляемой Ушаковым, объявила поправки явной дискриминацией по национальному признаку и нарушением международных документов, в том числе Рамочной конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств.
Законопроект грубо нарушил Рамочную конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств
Русский союз Латвии, Штаб защиты русских школ и Латвийский комитет по правам человека уже объявили, что проведут 31 марта в Риге «вселатвийское родительское собрание». «Русской школе Латвии в этом году исполняется 230 лет. Для того чтобы этот юбилей не стал для нее последним, нам всем — русским партиям и политикам, русским родителям, всей русской общине — необходимо предпринять чрезвычайные усилия», — говорится в заявлении активистов. К дискуссии пригласили первых лиц минобразования, политиков и экспертов из Латвии и других стран ЕС. По итогам собрания участники примут резолюцию, которую направят президенту Латвии, в Европарламент и Еврокомиссию, в ОБСЕ и ООН.