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Сейм Латвии намерен отменить запрет на регистрацию праворульных автомобилей
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Сейм Латвии намерен отменить запрет на регистрацию праворульных автомобилей 

Прайм 5 часов назад
РИГА, 20 мар /ПРАЙМ/. С 1 ноября 2018 года в Латвии планируют разрешить регистрировать автомобиль, в котором руль расположен с правой стороны, сообщили РИА Новости в сейме.
"Соответствующее решение приняли депутаты комиссии сейма Латвии по народному хозяйству. Соответствующие изменения в законе «О дорожном движении» в окончательном чтении планируется принять на ближайшем заседании парламента", — заявили в парламенте.
По данным портала Delfi, отмена запрета на регистрацию машин с правым рулем будет принята с учетом предписания Суда Европейского союза, который пришел к выводу, что такой запрет нарушает права человека на свободное перемещение.
В настоящий момент в Латвии действует запрет на регистрацию автомобилей с правым рулем.
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